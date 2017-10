Nachwuchs war rund um die Uhr im Einsatz

POSTBAUER-HENG - Eine 24-Stunden-Schicht schoben am Wochenende die Jugendlichen der Jugendfeuerwehren Postbauer-Heng, Ezelsdorf, Schwarzach, Rengersricht und Pyrbaum im Feuerwehrzentrum Postbauer-Heng.

Der Übungstag der Jugendfeuerwehren war bestimmt von vielen kleinen Einsätzen, wie etwa dem Löschen eines Anhänger-Brandes. © Foto: Resi Heilmann



In abwechslungsreichen Übungseinsätzen konnten die 41 Jugendlichen Erfahrungen sammeln und sich nach den Einsätzen mit ihren Jugendwarten über die Vielfalt der Einsätze austauschen. Unter der Führung von Kommandant Sven Kassner hatten 15 Aktive Unfallszenarien vorbereitet.

Im Rahmen dieser Veranstaltung müssen die Jugendlichen den Tag einer Berufsfeuerwehr nachspielen, ein vorgegebener Dienstplan bestimmt den Tagesablauf der Feuerwehranwärter. Dieser wird jedoch durch nachgestellte Einsatzszenarien unterbrochen. Los ging es mit Antreten und Einteilen auf die Fahrzeuge, die im Falle eines Einsatzes zu besetzen sind. Die Feuerwehrfahrzeuge mussten kontrolliert werden. Kaum war die Kontrolle beendet, kam der erste Einsatz "Keller unter Wasser" am Martin Luther Platz in Ezelsdorf.

Den ganzen Tag über gab es Einsätze mit Meldungen zu "First Responter" Einsatz am Sport in Rengersricht und später auch beim Gasthof Pfister in Schwarzach. Sie wurden zu einem Verkehrsunfall, einer Kleintierrettung, einem Auto-Brand, einem Anhänger-Brand, einem Forstunfall sowie Ölspur gerufen. Es galt einen Heckenbrand zu löschen und wie im richtigen Leben auch einen Fehlalarm zu dem man ausrücken musste. Übernachtet wurde im Feuerwehrzentrum Postbauer-Heng. Nach dem gemeinsamen Frühstück endete die 24-Stunden-Schicht, die die Jugendlichen um viele neue Erfahrungen bereichert hat.

