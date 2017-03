Nachwuchsmusiker boten viel Abwechslung

Kreiskonzert des Nordbayerischen Musikbundes in Postbauer-Heng - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Viel Applaus gab es für die Jungmusiker der sieben Nachwuchsorchester beim 5. Kreiskonzert der Nachwuchsgruppen des Nordbayerischen Musikbundes Kreis Neumarkt.

Beim 5. Kreiskonzert der Nachwuchsgruppen des Nordbayrischen Musikbundes Kreis Neumarkt in der Turnhalle der Erich Kästner Grund- und Mittelschule in Postbauer-Heng gab es viel Applaus für die Leistungen der jungen Musiker. © Foto: Resi Heilmann



In der Turnhalle der Erich Kästner Grund- und Mittelschule in Postbauer-Heng bewiesen sie am Sonntagnachmittag ihr Können. Ausrichter war in diesem Jahr die Marktkapelle Postbauer-Heng, die am 6. Mai ihr 40-jähriges Jubiläum feiert. "Ich freue mich über das Engagement der Jugendlichen", sagte der Kreisvorsitzende Alexander Dorr in seiner Begrüßung. Jugend sei Zukunft, diese drei Worte sagten aus, worauf es ankomme in der Gesellschaft und auch im Kreisverband mit seinen 22 Mitgliedkapellen. Nachwuchs- und Jugendarbeit sei elementar wichtig für den Fortbestand der Musikkapellen und des Orchesters, sagte Dorr.

Als Gastgeber eröffnete das Jugendorchester Marktkappelle Postbauer-Heng unter der Leitung von Viktoria Mohr das Konzert mit "Eye of the Tiger". Es folgten das JBO Neumarkt unter Leitung von Martin Mies, die Jungbläser Breitenbrunn unter der Leitung von Marina Braun und das Nachwuchsorchester SBO Berching unter der Leitung von Johanna Braun.

Nach der Pause präsentierten das FNG Freystadt unter der Leitung von Dominik Landmann, die Jugendblaskapelle Seubersdorf unter der Leitung von Karin Riel sowie das Jugendorchester SBO Beilngries unter der Leitung von Regina Hausner den zahlreichen Zuhörern ihr breitgefächertes Repertoire und ernteten viel Beifall.

Durch das Programm führten die jungen Musiker der einzelnen Gruppen selbst. Es war viel Abwechslung geboten. Neben Blasmusik und Klassik entführten die Musiker auch in die Welt des Films und Musicals und begeisterten damit ihre Gäste.

Ode an die Freude

Den krönenden Abschluss des Konzerts bildete der Gemeinschaftschor aller sieben Orchester. Kreisdirigentin Kathrin Ziegaus nahm den Taktstock und führte die jungen Musiker sicher durch Ludwig van Beethovens "Ode to Joy" (Ode an die Freude).

In der Pause konnten sich Interessierte über die Jugendarbeit, sowie über die Fort- und Weiterbildung des Nordbayerischen Musikbundes zu informieren.

