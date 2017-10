Nägel in Reifen gesteckt und Radmuttern gelockert

Unbekannter macht sich in Postbauer-Heng seit Monaten an einem Auto zu schaffen - Zeugen gesucht - vor 39 Minuten

POSTBAUER-HENG - Besonders gefährliche "Scherze" erlauben sich seit April immer wieder ein oder mehrere Unbekannte in Postbauer-Heng. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Auf die Reifen und Radmuttern hatten es der oder die Unbekannten an dem Saab in Postbauer-Heng abgesehen (hier ein Symbolfoto). © Colourbox.com



Los ging alles zwischen März und April diesen Jahres: Ein Unbekannter hatte in der Kemnather Straße Nägel in die Hinterreifen eines in einer Einfahrt abgestellten Saabs gesteckt. Beim Herausziehen trat aus beiden Reifen Luft aus. Der Sachschaden betrug rund 250 Euro.

Zwischen 10. und 20. August dann die nächste Tat: Ein Unbekannter legte mehrere Nägel in der Einfahrt ab. Es entstand kein Sachschaden. Ebenso zwischen 1. und 15. September, als der oder die unbekannten Täter insgesamt fünf Radmuttern bei dem abgestellten Saab lockerten.

Doch damit nicht genug: Vom 1. bis 30. September steckten der oder die unbekannten Täter schließlich eine Schraube sowie einen Metallsplitter in den rechten beziehungsweise linken Hinterreifen – wieder verloren die Reifen Luft und es entstand demnach ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Nun fragt die Polizeiinspektion Neumarkt nach Zeugen: Wer etwas beobachtet hat, möge sich unter Tel. (0 91 81) 48 85-0 melden.

nn