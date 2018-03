Nahe Sulzbach-Rosenberg: 18-Jähriger stirbt bei Autounfall

Der junge Mann erlag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus - vor 14 Minuten

SULZBACH-ROSENBERG - Am Samstagabend ereignete sich auf einer Kreisstraße ein tragischer Unfall. Ein 18-Jähriger übersah einen VW und kollidierte mit diesem. Das Auto des jungen Mannes wurde dabei schwer beschädigt und der 18-Jährige aus dem Auto geschleudert.

Nach dem Zusammenstoß zweier Autos auf der Kreisstraße AS39 bei Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg ist ein 18-Jähriger gestorben. Der junge Mann hatte am Samstagabend am Steuer seines Renaults beim Auffahren auf die Straße einen entgegenkommenden VW übersehen und war mit ihm kollidiert, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte.

Durch den Zusammenprall wurde der Renault regelrecht aufgerissen, der 18-Jährige aus dem Wagen geschleudert. Er starb wenig später in einem Krankenhaus. Sein 19-jähriger Beifahrer wurde mittelschwer, der ebenfalls 19 Jahre alte Unfallgegner leicht verletzt. Beide sind in ein Krankenhaus gebracht worden.

Zur Klärung des genauen Unfallhergang wurde ein Gutachter hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro. Die Kreisstraße musste für dreieinhalb Stunden komplett gesperrt werden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.