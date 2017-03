Namenlosen begleiten Hühner-Träume in Freystadt

FREYSTADT - Die "Namenlosen" kommen mit Franziska Weidinger zum zweiten Mal in den Saal des Spitalstadls in Freystadt. Motto: "Auch Hühner träumen von der Liebe". Die Lesung ist ausnahmsweise am Donnerstag, 16. März.

Die beliebte Reihe „Freystadt liest“ präsentiert sich am Donnerstag im Spitalstadl in Freystadt in etwas ungewohnter Form. Franziska Weidinger liest „Auch Hühner träumen von der Liebe“ und „Die Namenlosen“ musizieren. © Foto: Fellner



Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Der Auftritt der "Namenlosen" war schon vor mehr als einem Jahr der Renner: Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Und es war wirklich ein fantastischer Abend mit der Metzgermeisterin Burgi Schweinsteiger, die auf dem flachen Land auf der Suche nach der großen Liebe ist.

In ihrem Buch "Auch Hühner träumen von der Liebe" schließt die Autorin Franziska Weidinger nahtlos an den Klassiker "Keine Sau hat mich lieb" an. Burgi Schweinsteiger, die Erzählfigur der beiden Romane, ist eine Heldin, die man einfach gern haben muss. Die philosophierende, motorradfahrende Metzgerin aus dem fiktiven bayerischen Örtchen Untermarklbrunn ist patent und tatkräftig, lässt aber kein Fettnäpfchen aus, vor allem nicht in Liebesdingen.

Lästiges Getier

Nachdem Burgi in "Keine Sau hat mich lieb" doch noch ihre große Liebe gefunden hat, muss sie im Roman "Auch Hühner träumen von der Liebe" plötzlich darum bangen. Denn: Sie lässt sich von ihrer Freundin Anni überreden, als Sennerinnen den Sommer auf der Alm zu verbringen. Doch statt Wellness und Erholung holt sie die Arbeit ein: viele Rindviecher, Hühner, Touristen und anderes lästiges Getier.

Zu allem Unglück denkt ihr eifersüchtiger Freund und Annis noch eifersüchtigerer Ehemann bei Alm auch nur an Sünde – Verrenkungen und Unheil sind programmiert.

Die Lesung in Freystadt findet im Spitalstadl, Marktplatz 10, statt. Reservierungen sind unter * (0 91 79) 9 59 17, Kennwort: "Lesung mit den ,Namenlosen‘", möglich. Der Ein-

tritt zu dem Leseabend ist frei, es wird eine Hutkasse geben. Wer die "Namenlosen" und Franziska Weidinger

in Freystadt am 16. März nicht besuchen kann, hat noch mehrere Chancen in der Region: So sind sie beispielsweise am Freitag, 17. März, um 19 Uhr in Schwaig, Schlossplatz 1, zu hören. Veranstalter dort ist die VHS Unteres Pegnitztal, Karten gibt es unter * (0 91 23) 18 33-3 10. Am Samstag, 18. März, sind sie ab 19.30 Uhr im Altdorfer Wirtshaus Himmelsleiter, Silbergasse 4, zu sehen und zu hören. Karten hierfür können unter * (0 91 87) 7 06 31 97 reserviert werden.

Wolfgang Fellner