Jubiläen, Geburtstage, Auszeichnungen: In dieser Bildergalerie werden Menschen aus dem Landkreis Neumarkt beim Namen genannt.

Eine Creme ohne Chemie, eine Absturzsicherung für Fahrsilos oder nicht keimende Kartoffeln: So manche Erfindung, die beim 22. Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ in der Kleinen Jurahalle präsentiert wird, ist durchaus geeignet, den Alltag der Menschen angenehmer oder sicherer machen.

Tanzcafes waren die Vorläufer der Discos und mächtig beliebt. Eines der bekanntesten in der Region ist das legendäre Tanzcafe Raimond in Pyrbaum, das Ursula Feierabend und ihr Mann vor genau 50 Jahren eröffneten. Ihr Fotoalbum zeigt: Das Cafe war nicht nur ein Magnet für Tanzfreudige aus ganz Franken, auch die Promis gaben sich dort die Klinke in die Hand.