Naturschutzwächter kämpfen für Umwelt im Kreis Neumarkt

Johann Lischka und Johann Tratz sind 30 Jahre dabei — Norbert Spieker und Theodor Schmidtkunz ernannt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - "Sie haben sich seit Jahrzehnten um die Belange des Naturschutzes in unserem Landkreis verdient gemacht. Dafür gebührt Ihnen unser Dank und höchste Anerkennung". Mit diesen Worten ehrte Landrat Willibald Gailler gestern zusammen mit Sachgebietsleiter Markus Neuwald und Silvia Schober im Landratsamt zwei Mitglieder der Naturschutzwacht für 30 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Auftrag der Natur.

Johann Lischka und Johann Tratz haben ihren Dienst als Naturschutzwächter 1987 angetreten. Während Lischka nun seinen Dienst beendet, wird Tratz weiter für die Naturschutzbehörde tätig sein. Gleichzeitig erhielten zwei weitere Naturschutzwächter, Norbert Spieker und Theodor Schmidtkunz die Ernennungsurkunden. © F.: Pirkl



Johann Lischka und Johann Tratz haben ihren Dienst als Naturschutzwächter 1987 angetreten. Während Lischka nun seinen Dienst beendet, wird Tratz weiter für die Naturschutzbehörde tätig sein. Gleichzeitig erhielten zwei weitere Naturschutzwächter, Norbert Spieker und Theodor Schmidtkunz die Ernennungsurkunden. Foto: F.: Pirkl



Johann Lischka und Johann Tratz haben ihren Dienst als Naturschutzwächter am 1. August 1987 im Landkreis Neumarkt angetreten. Während Lischka nun seinen Dienst beendet, wird Tratz weiter für die Naturschutzbehörde tätig sein. Gleichzeitig erhielten zwei weitere Naturschutzwächter, Norbert Spieker und Theodor Schmidtkunz, die Ernennungsurkunden. Damit sind künftig vier Naturschutzwächter im Landkreis Neumarkt im Einsatz.

Johann Tratz ist zuständig für die Gemeinden Sengenthal, Neumarkt und Deining, mit Ausnahme der Ortsteile Sengenthal und Pölling. Norbert Spieker betreut die Gemeinden Berching, Freystadt, Mühlhausen und Dietfurt, Theodor Schmidtkunz für die Gemeinden Lauterhofen, Pilsach, Berg und Pyrbaum

Die Mitglieder der bayerischen Naturschutzwacht sind engagierte Angehörige der Unteren Naturschutzbehörden, die Bürger vor Ort über den richtigen Umgang mit der Natur informieren und die Einhaltung der Naturschutzgesetze überwachen. Naturschutzwächter klären auf und beraten Bürger, sie sind ein Bindeglied zwischen Bevölkerung und Verwaltung, vermitteln Zusammenhänge in der Natur.

Aktiver Artenschutz

So führen sie etwa Kindergärten und Schulklassen in die Natur und fördern dadurch das Verständnis für Naturschutz- und Landschaftspflege. Ein Naturschutzwächter erfasst und meldet den Behörden Veränderungen in der Natur und beteiligt sich aktiv an Artenschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen.

Die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt meldet interessierte Personen, die sich als Naturschutzwächter engagieren wollen, zur Ausbildung an der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) in Laufen an der Salzach an. Um für ihre umfassenden Aufgaben gut gerüstet zu sein, erhalten die Angehörigen der Naturschutzwacht eine intensive Aus- und Fortbildung.

ZMehr Infos: www.agna.de.

nn