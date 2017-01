Navi lotste Lkw in den Tiefschnee

AMBERG

AMBERG - Vorsprung durch Technik schaut anders aus: Weil er angeblich der Anweisung seines Navis folgte, fuhr ein 23-jähriger Lkw-Fahrer sein Fahrzeug in eine enge Straße und blieb im Schnee stecken. Dann krachte er noch gegen einen Zaun.

Ein Navi lotste einen 23-jährigen Lkw-Fahrer auf eine Nebenstraße - bis nichts mehr ging. Foto: Franziska Koark/dpa



Weil er zur sehr seinem Navigationsgerät vertraute, bog der Fahrer eines Lkw von seiner eigentlichen Route in eine Nebenstraße ab, blieb an einer Steigung im Schnee stecken und stieß bei einem Wendeversuch auch noch gegen einen Gartenzaun. Danach musste der Laster freigeschleppt werden.

Der Fahrer (23) war zunächst in Amberg auf der Bayreuther Straße unterwegs. Seinen Angaben zufolge lotste ihn das Navi seines Nutzfahrzeugs in die schmale schneebedeckte Heldmannstraße, die zu den Kleingartenanlagen am Anger führt.

An einer Steigung drehten die Räder durch. An ein Vorwärtskommen war nicht mehr zu denken. Der Fahrer versuchte es mit einem Wendemanöver, stieß dabei allerdings mit dem Führerhaus gegen einen Gartenzaun und steckte danach endgültig fest.

Hilfesuchend wählte der Fahrer den Notruf. Eine Polizeistreife kümmerte sich um die Schadenaufnahme und verständigte einen Abschleppdienst. Mit dessen Hilfe gelang es den Lkw freizuschleppen. Bleibt noch zu erwähnen, dass am Gartenzaun ein Schaden von rund 1.000 Euro und am Lkw von etwa 250 Euro entstand.



