Netz-Lotsen führen OG-Schüler in virtuelle Welt

"Smart im Netz": Jugendliche des Ostendorfer-Gymnasiums haben Workshops erarbeitet - vor 9 Minuten

NEUMARKT - 15 Schüler der elften Jahrgangsstufe am Ostendorfer-Gymnasium sind "Netzgänger": Sie kennen sich aus in den virtuellen Welten des Internets und geben ihr Wissen an die jüngeren Schüler weiter.

Eine Gruppe interessierter Schüler, keiner macht Quatsch: Dieses Foto kann man jederzeit und ohne Bedenken in den sozialen Netzwerken veröffentlichen. © Foto: Michael Müller



"Es ist ein Peer-to-peer-Projekt", sagt Lehrer Christian Körber. Die Jugendlichen seien für die Sechstklässler häufig glaubwürdigere Ansprechpartner als Eltern oder Lehrer. Zwei Unterrichtsstunden pro Woche haben sich die Oberstufenschüler in das Thema hereingefuchst. Als Ergebnis haben sie vier Workshops erarbeitet zu den Themen Cyber-Mobbing, virtuelle Spielewelten, soziale Netzwerke und "smart im Netz".

Mona Scharf und ihre Gruppe haben sich mit sozialen Netzwerken befasst, von denen Facebook am weitesten verbreitet ist. "Wir sprechen mit den Kindern darüber, welche Fotos man postet – und welche lieber nicht", sagt die Schülerin.

Einen ganz großen Aspekt legen sie auf die Einstellungen zur Privatsphäre. So bestimmt man selbst, wer welche Beiträge sieht. Die Schulung kommt gerade rechtzeitig: "Bisher hat erst ein Teilnehmer einen Facebook-Zugang", sagt Mona. Aber mit dem Nachrichtendienst What’sapp sind alle unterwegs.

hoe