Neubau des Staufer Kreisels behindert Verkehr

Stauf Süd: Staatsstraße 2238 verengt — Abbiegen nicht möglich - 14.06.2017 12:50 Uhr

NEUMARKT - Wegen des Neubaus des Kreisverkehrs beim Gewerbegebiet Stauf Süd ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Der Kreisel bei Stauf erhält einen Nachbarn: Die Kreuzung am Münchner Ring wird durch einen Kreisverkehr ersetzt. Während der Bauzeit gibt es Behinderungen. Foto: Wolfgang Fellner



Die Stadt Neumarkt errichtet anstelle der bestehenden Kreuzung Zu- und Abfahrt Münchner Ring/Staatsstraße 2238 einen Kreisverkehr, mit dem auch das Gewerbegebiet Stauf Süd II und folgende erschlossen werden können. Dabei wird es vom 20. Juni bis voraussichtlich 7. Juli zu einer Fahrbahneinengung und Verschwenkung der Staatsstraße 2238 (Freystadt-Neumarkt) kommen. Das Links- und Rechtsabbiegen auf den Münchner Ring beziehungsweise in die B299 (Neumarkt-Berching) ist nicht möglich.

Die Umleitungsstrecke führt von Norden her kommend (Woffenbach/ Pölling) über die NM 18 und dann weiter über die NM 41 zum bestehenden Kreisverkehr bei Stauf. Die Umleitungsstrecke in Richtung Norden für die Staatsstraße 2238 zur Auffahrt auf die B299 führt über den Kreisverkehr Stauf weiter über die NM 41 und NM 18 auf die B299. Auch für Radfahrer und Fußgänger ist der Baubereich gesperrt. Die Umleitung hier führt von Berching her kommend am Kanal entlang weiter über die Freystädter Straße/OBI-Kreuzung und Kreisverkehr beim OBI, Lange Gasse und weiter zur Alois-Senefelder-Straße.

