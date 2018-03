NeuBIT liefert Schülern am WGG Infos aus erster Hand

10. Neumarkter Berufsinformationstag am 17. März am Willibald-Gluck-Gymnasium — Workshops und Stände - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Das Ende der Schulzeit kommt so langsam in Sichtweite – aber wie geht’s dann weiter? Orientierung bietet der 10. Neumarkter Berufsinformationstag NeuBIT am Samstag, 17. März, von 9 bis 13 Uhr im Willibald-Gluck-Gymnasium.

Sabine Söllner-Gsell von der Knabenrealschule, Markus Domeier von der FOS/BOS, Bernhard Schiffer vom WGG sowie Robert Vogel, Vera Finn und Peter Patzina (v. li.) vom Rotary Club studieren das Programm des NeuBIT. © F.: André De Geare



Mehr als 50 Profis, vom Berufsanfänger bis zum Vorstandsvorsitzenden, geben einen Einblick in ihr Berufsleben, erzählen aus ihrem Berufsalltag, zeigen Möglichkeiten auf, die ihr Berufsfeld bietet und beantworten jede Frage.

Über 50 Referenten

In über 35 Workshops mit mehr als 50 Referenten können sich die teilnehmenden Jugendlichen der 9. bis 12. Klassen und ihre Eltern aus erster Hand über verschiedene Studienmöglichkeiten, über die Anforderungen und Chancen in circa 30 Berufsfeldern und über die Praxis in Unternehmen informieren. Für jeden Workshop steht ein eigenes Klassenzimmer zur Verfügung. Es gibt drei jeweils halbstündige Workshop-Runden, von 9.30 bis 10 Uhr, von 10.30 bis 11 Uhr und von 11.30 bis 12 Uhr. Jeder Interessierte kann also maximal drei verschiedene Workshops besuchen.

Dazwischen kann man sich an den Messeständen mit rund 40 Ausstellern in der Aula bei den Vertretern von Firmen, Institutionen und Hochschulen informieren. Das Angebot der Berufe und Studienmöglichkeiten reicht von Architektur bis zu Wirtschaftsprüfung.

Aus der ganzen Region

Eingeladen sind Schüler aus der ganzen Region, besonders des Willibald-Gluck-Gymnasiums, des Ostendorfer-Gymnasiums, der Maximilian-Kolbe-Schule (FOS/BOS), der Mädchenrealschule und der Knabenrealschule in Neumarkt, der Berufsschule Neumarkt sowie der Gymnasien in Beilngries, Parsberg, Altdorf und Hilpoltstein.

Veranstalter sind das Willibald-Gluck-Gymnasium und der Rotary Club Nürnberg-Neumarkt, der die NeuBIT, die seit 20 Jahren alle zwei Jahre stattfindet, zum Großteil finanziert. Sponsoren sind zudem die Bäckerei Plank, die Metzgerei Walk, die Neumarkter Glossnerbräu und die Neumarkter Lammsbräu. Robert Vogel, Präsident des Rotary Clubs, und Bernhard Schiffer, Leiter des Willibald-Gluck-Gymnasiums, loben die "schöne Partnerschaft" und hoffen wieder auf mindestens 700 Besucher.

Das Werbeplakat für die NeuBIT wurde von WGG-Schülern zusammen mit der Werbeagentur "Die Jäger von Röckersbühl", die ebenfalls bei der Messe vertreten sein wird, in einem Wettbewerb gestaltet.

"Zeit geht schnell rum"

WGG-Schülersprecherin Veronika Knogl will sich auf jeden Fall mehrere Firmen anschauen und hofft, etwas zu finden, das zu ihren Interessen passt. Die gehen in Richtung Psychologie, aber auch das Bauingenieurwesen kommt für sie in Frage. "Es sind ja nur noch eineinhalb Jahre bis zum Abitur, die gehen schnell rum. Es ist schwer, das Passende zu finden, die Auswahl ist so groß", sagt Veronika und rät ihren Mitschülern, die Chance bei der NeuBIT auf jeden Fall zu nutzen.

ZWeitere Infos unter neubit.wgg-neumarkt.de

CHRISTINE ANNESER