Neue Berger Konrektorin liebt die Veränderung

Heike Söllner in ihr Amt als stellvertretende Schulleiterin an den Berger Schwarzachtal-Schulen eingeführt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Mit offenen Armen wurde am Freitag die neue Konrektorin und stellvertretende Schulleiterin Heike Söllner an den Berger Schwarzachtal-Schulen in ihrem neuen Amt empfangen.

Heike Söllner (5.v.li.) wurde von Kollegen und Schülern, Schulrat Dieter Lang (4.v.re.), Bürgermeister Helmut Himmler (4.v.li.) und Pfarrer Bernhard Dürr begrüßt. © Foto: Helmut Sturm



In mit feinem Humor gespickten Formulierungen stellte Neumarkts Schulamtsleiter Dieter Lang die 19 Klassen und 370 Schüler umfassende Bildungseinrichtung der Gemeinde Berg kurz vor. Die gute und konstruktive Zusammenarbeit der Schulführung mit dem Oberhaupt der aufstrebenden Landkreisgemeinde sei rundum spürbar.

An die neue Konrektorin gewandt, beschrieb er die drei Dimensionen einer zeitgemäßen Führung: Aufgaben- beziehungsweise Zielorientierung, Mitarbeiter- und Mitwirkungs-orientierung. Nachdem Rektorin Theresa Altmann an dieser Führungsentwicklung federführend mitgewirkt habe, sei es ja wohl ein leichtes, "die Neue" schnell und nahtlos zu integrieren, war sich der Schulrat sicher.

Seit 2010 unterrichtet Heike Söllner bereits als Lehrerin an den Schwarzachtal-Schulen in Berg. Einer ihrer Charaktermerkmale wird mit "sie langweilt sich sehr schnell" beschrieben. Sowohl an der Schule als auch im Schulamt habe sie vieles angebahnt und frischen Wind und neue Ideen ins schulische Leben eingebracht. Aus diesem Insiderwissen heraus fiel es Rektorin Altmann nicht schwer, die Amtseinführung ihrer Stellvertreterin unter ein passendes Motto zu stellen: "Und plötzlich weißt du: Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen." Um immer auf Kurs zu bleiben, überreichte sie ihrer Konrektorin ein Buch mit dem Titel "Kompass für die Schulleitung" und wünschte ihr Energie, aber auch Ruhe und Gelassenheit für das bisweilen anstrengende Amt, "besonders in der Stunde zwischen 7 und 8 Uhr".

Bürgermeister Helmut Himmler verglich den Beruf des Lehrers mit dem des Pfarrers. "Sie können arbeiten, soviel Sie wollen, es wird immer zu wenig sein." Er wünschte ihr Kraft, Freude und Humor. "Zur Umsetzung unserer Vorstellungen brauchen wir das gesamte Team – alleine geht’s nicht", damit schloss er sich seinen Vorrednern nahtlos an. Führung bedeutet aus seiner Sicht, in die Zukunft hinein zu horchen und zu wissen, dass nichts so bleibe, wie es ist und beharrende Kräfte mitzunehmen.

Anna Maria Dersch begrüßte namens des Kollegiums und mit Bernhard Dürr für den Schulverband Lauterhofen-Berg Heike Söllner im neuen Amt. "Vorschusslorbeeren gab´s schon im Sommer genug, jetzt kommt die Zeit der Bewährung." Augenzwinkernd überreichte Dersch der neuen Konrektorin ein Care-Paket, gefüllt mit lebenserhaltenden Utensilien: Cashew-Nüsse, Espresso-Dragées, Gute-Laune-Gewürz, eine Packung Tempo für Freudentränen und eine Tafel Erste-Hilfe-Schokolade.

Die Schülersprecher Michelle, Celina und Can gratulierten zur Beförderung und überreichten eine Schachtel Pralinen mit Glückshormonen. Zusätzlich holten sie aus einer großen Schultüte symbolträchtige Präsente: Eine rosarote Brille, Ohrenstöpsel, um nicht alles zu hören, und ein Drahtseil zur Erinnerung an starke Nerven waren darin.

Das letzte Wort nach den zahlreichen Grußworten hatte Heike Söllner, die jetzt offizielle Konrektorin. "Ich habe keine Sekunde überlegt, das neue Amt anzunehmen, erst dann kam der Respekt vor der Aufgabe als Konrektorin. Ich liebe die Veränderung um Langeweile zu vermeiden!"

HELMUT STURM