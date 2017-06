Neue Eisdiele in der Neumarkter Bahnhofstraße

Bausenat gibt sein Einverständnis - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Gastronomie in der Neumarkter Bahnhofstraße erhält Zuwachs: Nun gab es grünes Licht für eine neue Eisdiele.

Jetzt hat der Bausenat die Pläne, eine Eisdiele in der Bahnhofstraße in Neumarkt zu eröffnen, abgesegnet. © Michael Matejka



Der Bausenat genehmigte den Umbau des ehemaligen Sportgeschäfts Schaluschke in eine Ladeneinheit mit Eisdiele, Schneiderei, Friseur-Salon und Nagelstudio. Letzteres ist bereits vorhanden und wurde nachträglich genehmigt. Klärungsbedarf gibt es noch bei den Stellplätzen, dem Brandschutz und der Barrierefreiheit. Kein Einzerfall, sagte Helmut Senft vom Bauordnungsamt. "Wir bekommen fast keine vollständigen Bauunterlagen mehr."

Europoles stellt zwei Hochspannungsmasten zu Testzwecken auf. Dort soll unter anderem geprüft werden, welcher Last die Tragarme standhalten, bevor sie brechen. Die Genehmigung ist auf zwei Jahre befristet.

Bionorica will Verwaltungs- und Produktionsgebäude in der Kerschensteinerstraße durch einen überdachten Steg verbinden. Der Bausenat stimmte zu, vorausgesetzt Brandschutz und Entwässerung sind geklärt und dem Bauamt ein beglaubigter Lageplan nachgereicht wird.

Die Volkshochschule benötigt dringend mehr Räume für Sprachkurse. Deshalb möchte man ein eingeschossiges Schulungsgebäude in der Goldschmidtstraße errichten an der Kurve zur CAH und den Obdachlosen-Wohnungen. Das baurechtliche Problem waren ausnahmsweise nicht die Stellplätze, sondern die Gebäudehöhe. Der Bebauungsplan schreibt in dem Gewerbegebiet mindestens sieben Meter vor, weshalb eine Ausnahmegenehmigung notwendig wurde.

Hauke Höpcke Neumarkter Nachrichten E-Mail