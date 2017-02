Neue Fugen: Nachtschichten auf A3-Talbrücke

NEUMARKT/VELBURG - Tag und Nacht arbeitet ein kleiner Tiefbautrupp, um die Übergangsfugen der A3-Talbrücke Krondorf zu sanieren.

Jeweils zwei Arbeiter sind an den Übergangskonstruktionen auf der Brücke in Fahrtrichtung Nürnberg im Einsatz, gearbeitet wird rund um die Uhr. Sie tauschen die Metallbügel aus, die die Bleche halten, mit denen die Dehnungsfuge überdeckt ist.



Bereits seit dem Wochenende ist die Fahrbahn in Richtung Nürnberg gesperrt. Der Verkehr fließt über die Gegenfahrbahn. Jeweils zwei Arbeiter sind an den beiden Übergangskonstruktionen auf der 475 Meter langen Spannbetonbrücke in Fahrtrichtung Nürnberg im Einsatz. Gearbeitet wird rund um die Uhr. Die Arbeiter tauschen die Metallbügel aus, die die Bleche halten, mit denen der Schlitz zwischen fester Autobahn und Brücke überdeckt ist. Diese Schnittstelle dient dazu, temperaturbedingte Ausdehnungen des Brückenbauwerks auszugleichen.

Wenn alles planmäßig verläuft, dann ist der halbseitige Eingriff bis kommenden Samstag erledigt. Ab Montag, 13. Februar, bis zum folgenden Mittwoch sind dann die Fugen auf der Gegenfahrbahn an der Reihe. Das Sanierungsprogramm setzt sich an der Talbrücke Pilsach ab Montag, 6. März, mit entsprechenden Verkehrsbehinderungen fort.

Diese Reparaturen dürften mit die letzten an den beiden Autobahnbrücken sein. Sie seien am „Ende ihrer Lebenszeit angekommen“, heißt es in einer Mitteilung der Autobahndirektion Nordbayern. Sie sollen durch Neubauten ersetzt werden.

