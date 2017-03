Neue Kunst im Pyrbaumer Seniorenzentrum

Elfi Albert stellt Bilder aus — Initiative des Vereins "PYReinander" - vor 2 Minuten

PYRBAUM - Eine Ausstellung mit Werken der Pyrbaumer Künstlerin Elfi Albert ist im Seniorenzentrum zu sehen, auf Initiative des Vereins PYReinander.

Elfi Albert (li.) stellt im Seniorenzentrum aus. Dahinter: Friedrich Riesch und Heinz Kiefer von Pyreinander mit Pflegedienstleiterin Elke Chretien. © F.: Schwarz



Elfi Albert (li.) stellt im Seniorenzentrum aus. Dahinter: Friedrich Riesch und Heinz Kiefer von Pyreinander mit Pflegedienstleiterin Elke Chretien. Foto: F.: Schwarz



Leben und Abwechslung in das Seniorenzentrum zu bringen, diese Aufgabe hat sich der Pyrbaumer Förderverein PYReinander auf die Fahne geschrieben. Bisher organisierte der Verein bereits einige Veranstaltungen für das Zentrum. Nun wurde eine neue Kunstausstellung eröffnet.

Die Pyrbaumer Künstlerin Elfi Albert stellte einige ihrer Werke zur Verfügung. Darunter sind Bilder aus ihrer italienischen Schaffensperiode zu finden, genauso wie aktuelle Werke über Afrika. 15 Jahre lang bereiste sie immer wieder den Kontinent.

27 Jahre lang arbeitete sie am Germanischen Nationalmuseum. Im Ruhestand engagiert sie sich momentan am Frauenmuseum in Fürth. Bevorzugt malt sie mit Acryl auf Leinwand. Heinz Kiefer und Friedrich Riesch vom Verein PYReinander bedankten sich bei Albert und freuten sich darüber, dass sie die Bilder für ein Jahr als Leihgabe zur Verfügung stellt. Elke Chretien von der Pflegedienstleistung hieß die Aktion ebenfalls willkommen. Sie merkte auch an, dass ein zu schneller Wechsel der Ausstellungsstücke für die Bewohner eher abträglich wäre. Nun sind noch andere heimische Künstler gefragt, die übrigen freien Wände mit ihren Kunstwerken zu gestalten. Interessenten können sich bei Friedrich Ries, * (0 91 80) 10 92, melden.

csch

Mail an die Redaktion