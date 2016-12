Neue Reithalle findet keine Befürworter im Rat

BERG - Man kann darüber streiten, aber an der Entscheidung des Gemeinderates ist derzeit nicht zu rütteln: Für den Neubau einer Reithalle mit Stall für Pensionspferde, Zucht, Reitstüberl, Betreiber-Wohnhaus und Koppeln fand sich keine einzige Gemeinderatsstimme.

Was Gemeinderäte nur immer gegen Reitanlagen haben? Foto: Michael Müller



Zweifellos wäre es, so wie Bürgermeister Helmut Himmler das Projekt beschrieben hatte, eine große, beeindruckende Reitanlage geworden – oberhalb des alten Ludwigkanals, beim Denkmal „Schiffbar am Kanal“, unmittelbar neben einem in der Nähe bereits existierenden Aussiedlerhof.

Der Unterschied zwischen dem bereits bestehenden Hof und dem geplanten neuen Objekt: Der schon bestehende Hof wird ausschließlich landwirtschaftlich genutzt und falle dementsprechend in die Kategorie „privilegiertes Bauvorhaben“. Es konnte deshalb problemlos errichtet werden.

„Ganz anders“, erläuterte Bergs Bürgermeister, sei die Situation beim neu geplanten Vorhaben. Dieses erfülle nicht die rechtlichen Vorgaben, um als „privilegiert“ zu gelten, diene die Anlage samt Areal einzig sportlichen Zwecken sowie dem Freizeitwert.

Alles andere als eine Absage stand im Gremium also nicht zur Debatte. Vielleicht war dies aber trotzdem etwas zu schnell – schließlich gibt es in Berg bereits einen Reiterhof ähnlicher Art, der auch einzig dem Freizeitwert dient – ob privilegiert gewesen oder nicht.

Am Ende der Sitzung des Gemeinderates stand jedoch trotzdem die Ablehnung: Für den Antrag auf Vorbescheid zum Neubau der Halle, mit allem, was dazugehört, konnte sich kein Gremiumsmitglied erwärmen.

Nicht recht viel besser als dem ersten Antrag erging es einer beantragten Nutzungsänderung: In der Schreinerei in Unterrohrenstadt, in der einst Möbel gefertigt wurden, beabsichtigt der Antragsteller und Eigentümer ein eingeschossiges Mehrfamilienhaus mit sieben Wohneinheiten zu errichten.

Parkplätze sind zu wenig

Jedoch ist es auf dem kleinen Areal nicht möglich, die vorgeschriebene Anzahl an Pkw-Stellplätzen zu errichten. Die Konsequenz: Der erstellte Plan wurde vorerst abgelehnt.

Der letzte Beschluss im Jahr 2016: Das Sitzungsgeld aus dem sich zu Ende neigenden Jahr erhält erneut Sambesi-Zirkusdirektor Karl Nidermayer für die Aktion „Menschen für Menschen“.

Bevor Bürgermeister Helmut Himmler in der letzten Sitzung des Jahres schließlich einen umfangreichen Rückblick auf „ein ereignisreiches Jahr 2016“ gab, schauten alle Augen auf ihn: Leodegar Spitz.

Zahllose Arbeitsstunden

Der langjährige Heimat- und Archivpfleger der Kommune legt aus gesundheitlichen Gründen sein Ehrenamt nieder und wurde nun unter großem Beifall von Helmut Himmler und dem 3. Bürgermeister Peter Bergler offiziell verabschiedet. Leodegar Spitz war zudem schon Gemeinderat und Gründer sowie unermüdliches Mitglied des „Klostermühlen-Vereins“, der mit weit über 20 000 Arbeitsstunden die historische Mühle und das Konventgebäude des Birgittenklosters saniert hatte.

Himmler bedankte sich im Namen der Kommune und des Landkreises bei Leodegar Spitz und überreichte ihm ein Präsent.

