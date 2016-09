Neue „Sitz-Tröge“ für die Innenstadt?

NEUMARKT - Damit könnte man zwei der am häufigsten genannten Änderungswünsche für die Neumarkter Innenstadt auf einmal erfüllen: Mehr Sitzplätze — und die alten Waschbeton-Tröge wären endlich verschwunden.

Blumentrog mit Sitzbank: Diese Variante könnte bald überall in der Neumarkter Innenstadt aufgestellt werden und die alten „Kremsreiter-Tröge“ aus Waschbeton ablösen. © F.: Fritz Etzold



In der Fußgängerzone beim Rathaus sind die beiden Muster-Blumentröge aufgestellt, einer mit Sitzbank und ein kleinerer ohne.

„Die Resonanz ist durchaus positiv“, so Georg Ziegler von der Stadtgärtnerei, die die Modelle ausgesucht und bepflanzt hat. Auch die Mitglieder des Bausenats seien in ihrer letzten Sitzung durchaus angetan gewesen. Möglicherweise könnten die neuen „Sitz-Tröge“ in der ganzen Innenstadt aufgestellt werden.

