Neue Tagespflege in Freystadt eröffnet

Kinder werden in Villa Kunterbunt von früh bis spät betreut - vor 28 Minuten

FREYSTADT - Zum Schuljahresbeginn wurde in den Räumen des ehemaligen „Schwesternhauses“ in Freystadt eine Großtagespflegestelle eröffnet. In der Villa Kunterbunt können bis zu acht Kinder gleichzeitig betreut werden.

In Freystadt hat die neue Großtagespflege Villa Kunterbunt eröffnet. Kinder von einem bis 14 Jahren können hier je nach Bedarf betreut werden. © Foto: oh



Neben Landrat Willibald Gailler und Bürgermeister Alexander Dorr waren auch die zukünftigen Tageskinder und interessierte Eltern eingeladen, um sich ein Bild von der Villa Kunterbunt zu machen.

Die Initiative dafür ging von der Stadt Freystadt und den Tagespflegern Michaela Blaschka und Rüdiger Reuss aus, die im Gemeindegebiet ein flexibles Angebot ergänzend zu den bereits bestehenden Betreuungsmöglichkeiten in Freystadt schaffen wollen.

Zu diesem Zweck vermietet die Stadt Freystadt die Räume im ehemaligen „Schwesternhaus“ auf dem Gelände der Martini-Schule an die Tagespflegepersonen. Die Betreuungsräume und das Außengelände ermöglichen ein umfassendes Spiel- und Beschäftigungsfeld für die Kinder.

Aufbau und Betrieb der Großtagespflegestelle werden neben der Stadt Freystadt auch vom Kreisjugendamt Neumarkt begleitet, das die Fachaufsicht ausübt.

In der Villa Kunterbunt können zukünftig bis zu acht Kinder gleichzeitig von den beiden Tagespflegern betreut werden, zwei weitere qualifizierte Tagespflegekräfte stehen für Krankheits- und Urlaubsvertretung zur Verfügung. Das familiennahe Betreuungsangebot richtet sich grundsätzlich an Kinder ab dem vollendeten ersten bis zum 14. Lebensjahr. Schwerpunktmäßig werden Kinder ab dem Einschulungsalter aufgenommen.

In diesem Rahmen soll ganztägige Ferienbetreuung angeboten werden, zusätzlich ist die Abdeckung von Randzeiten möglich.

Die Kinder werden, neben der Hausaufgabenbetreuung nach einem eigens auf die Bedürfnisse dieser Altersgruppe zugeschnittenen erlebnispädagogischen Konzept von den qualifizierten Tagespflegepersonen durch den Tag begleitet.

Die Villa Kunterbunt bietet aber auch an den Vormittagen Platz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Die „klein gefasste“ Gruppenbetreuung entspricht dieser Altersgruppe besonders.

Aktuell sind noch Plätze sowohl vormittags als auch nachmittags frei. Anfragen sind möglich bei den Tagespflegepersonen unter * (01 57) 30 77 78 52.

as