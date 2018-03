Neue Werkbank für Kindergarten St. Helena

Bürgerstiftung schießt 1000 Euro für Anschaffung zu - vor 21 Minuten

NEUMARKT - „Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss zu uns Kindern gehen …“ So wie das bekannte Kinderlied können jetzt auch die Mädchen und Jungs vom Kindergarten St. Helena am Höhenberg handwerklich tätig werden.

Die Kinder von Helena freuen sich über ihre neue Werkbank. © nn/Foto: BRN/Hiereth



In einem umgebauten Baucontainer wurde eine bunte Werkstatt mit einer kindgerechten Werkbank eingerichtet. Der Boden ist ganz neu und die Wände sind farbenfroh gestrichen. Der Kauf dieser Werkbank, an der bis zu vier Kinder gleichzeitig arbeiten können, wurde von der Bürgerstiftung Region Neumarkt mit 1000 Euro unterstützt.

Die Leiterin Christa Schweiger und die Kinder sind sehr glücklich über diese qualitativ hochwertige und langlebige Anschaffung. „Die Kinder werden dort einen Werkstattführerschein machen und den richtigen Umgang mit Hammer und Säge lernen.“