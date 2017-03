Neuen Schießstand gut verkraftet

KASTL - Trotz des Baus einer elektronischen Schießanlage hat die Schützengesellschaft Kastl das vergangene Jahr mit einem Plus in der Kasse abgeschlossen.

Für ihre Treue und ihre Verdienste wurden diese Mitglieder der SG Kastl geehrt. © Foto: Piehler



Schützenmeister Rainer Angermann berichtetete, dass die SG Kastl durch zwei Neueintritte auf jetzt 99 Mitglieder angewachsen ist. Höhepunkt des Vereinsjahres 2016 waren Anschaffung und Einbau der elektronischen Schießanlage mit sechs Ständen im Herbst, verbunden mit einem Einweihungsschießen. Weiter wurde mitgeteilt, dass der OSB die Beiträge erhöht hat, was sich auch auf den Beitrag der SG Kastl auswirkt.

Sportleiter Alexander Weigert sprach von einem guten sportlichen Schießjahr. Im Rundenwettkampf nahm man mit drei Mannschaften teil, wobei eine in der Gauliga B den ersten Platz belegte und somit aufstieg.

Jugendleiter Holger Hennig berichtete von drei Jugendlichen um die 15 Jahre, die an allen Aktivitäten des Vereins teilnahmen. Kassenverwalterin Gisela Draxler sprach von einem guten Ergebnis, das trotz der rund 16 500 Euro teuren Schießanlage erzielt wurde. Drei Mitglieder spendieren drei neue Schießjacken für die Jugendarbeit. Für eine neue Luftpistole für den Wettkampf werden Angebote eingeholt.

Die Ehrungen verdienter Mitglieder führten Schützenliesl Angelika Lippold, Gauschützenmeister Heiner Fraunholz und Bürgermeister Stefan Braun durch. Für 50 Jahr Treue zum Verein wurde Johann Mayer mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Das Ehrenzeichen in Silber erhielten Sabine Hennig-Ott, Holger Hennig und Mathias Welzl.

Thomas Geitner bekam das Goldene Ehrenzeichen, Antonia und Alexander Weigert die Goldene Verdienstnadel, Christian Bäuml die Verdienstauszeichnung, Barbara Heigl die Verdienstauszeichnung am Bande, Ludwig Angermeier und Manfred Mayer das Verdienstkreuz in Silber, Leo Weigert das Verdienstkreuz in Gold und der 2. Schützenmeister Johann Frank die Große Verdienstauszeichnung in Silber.

