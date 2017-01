Neuer Jugendtreff an der "glücklichen Pforte"

PYRBAUM/SELIGENPORTEN - Der neugegründete Seligenportener Verein Felix Porta bot im vergangenen Jahr bereits Gruppenstunden für Erst- bis Viertklässler an. Nun nimmt der offene Jugendtreff die Arbeit auf.

Streetworker Frank Schmidtpeter. © Foto: Heilmann



Dazu sind am 19. Januar alle Jugendlichen ab zwölf Jahren eingeladen, ab 17 Uhr in das Pfarrheim zu kommen. Mit dabei sind Steffi Jaspers, Vorsitzende des Vereins, und Streetworker Frank Schmidtpeter. „Ein Programm für das erste Treffen gibt es nicht“, erklärt Jaspers, „wir schauen erst mal, ob und wie das Angebot angenommen wird.“

Der Verein will den örtlichen Jugendlichen eine Möglichkeit geben, sich unverbindlich zu treffen, Pizza zu essen, gute Musik zu hören und auch mal das eine oder andere Projekt zu starten. Dabei hofft der Verein auf ein Dorfhaus mit einem Raum, den die Jugendlichen so gestalten können, wie sie möchten. Jaspers und Schmidtpeter freuen sich in jedem Fall auf das Treffen und sind auf das gespannt, was noch auf sie zukommt. Ab dem 19. Januar starten auch wieder die Gruppenstunden für die Kleinen.

Der Benefizlauf steht ebenfalls wieder vor der Tür und geht inzwischen in die dritte Runde. Die Anmeldung zu dem Lauf am 30. April ist bereits online möglich. Wie gehabt gibt es eine Bambini-Laufrunde mit 330 Metern im Klosterhof und den Hauptlauf für die „Großen“ über 1,7 Kilometer pro Runde. Mitlaufen kann jeder: Ob Marathonläufer, Nordic Walker, Hobbyjogger oder Spazierengeher, jede gelaufene Runde zählt.

In diesem Jahr gehen die erlaufenen Spendengelder an die Bürgerstiftung Neumarkt, die langfristig ein Netzwerk aufbauen möchte, mit dem drängende soziale Probleme und Missstände im Landkreis bekämpft werden können. Auch der Erlös der T-Shirts und Tassen kommt der Stiftung zu 100 Prozent zugute. Die Läufer werden verpflegt, die Samba-Band der Musikschule Postbauer-Heng sorgt für gute Laune.

csch