Neuer Richter für Neumarkt

Zivilrichter Dr. Marcel Dumke kommt in die Stadt zurück - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Der gebürtige Thüringer ist zu einem erklärten Neumarkt-Fan geworden: Dr. Marcel Dumke ist seit 1. Januar neuer Richter am Amtsgericht Neumarkt. Und er erlebt ein Déjà-vu nach dem Motto: War alles schon da.

Richter Dumke ist nach Neumarkt zurückgekehrt. © Archivf.: Pfrogner



Der in Jena geborene Jurist kennt seinen neuen Arbeitgeber nämlich bereits: Nach der Ausbildung hatte Dumke im März 2012 seine erste Stelle als Richter in Neumarkt angetreten und war bis 2014 geblieben, um dann zur Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zu wechseln, wo er in der Abteilung für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht für die Ermittlungsbehörde in der Noris tätig war.

Die erste berufliche Station Neumarkt hat auf den 36-Jährigen offenbar einen denkbar positiven Eindruck gemacht, denn er hat sich nun gezielt ans Gericht in Neumarkt beworben — nicht weit von seinem Wohnort Burgthann, wo er mit Frau und zwei Kindern lebt. „Die Mentalität hat mir gut gefallen. Leben und leben lassen. Auch der Umgang mit den Anwälten war angenehm. Die Streitfälle sind sicher die gleichen wie anderswo, aber eine Großstadt ist anonymer. Dadurch ist die Sachbehandlung schon schwerer“, sagt Richter Marcel Dumke.

Grundbuch und Nachlässe

Wie beim ersten Gastspiel ist er als Richter für Zivilsachen fürs Grundbuch und Vollstreckungsfälle zuständig. Nun sind allerdings noch Nachlass-Sachen dazugekommen. Sein Abitur hat der nachmalige Amtsrichter in Bamberg gemacht und danach Rechtswissenschaften in Bayreuth studiert. Seine juristische Doktorarbeit hat er über „konzerninterne Arbeitnehmerüberlassung“ angefertigt.

wdn