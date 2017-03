Neuer Zivilrichter am Amtsgericht Neumarkt

Der Nürnberger Michael-Peter Blos ist seit 1. März in Neumarkt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Michael-Peter Blos ist neuer Richter am Amtsgericht. Er ist seit 1. März in Neumarkt und hat die Nachfolge von Zivilrichter Bastian Blendinger angetreten.

Michael-Peter Blos ist seit 1. März Zivilrichter in Neumarkt. © Foto: Hippel



Michael-Peter Blos ist seit 1. März Zivilrichter in Neumarkt. Foto: Foto: Hippel



Der gebürtige Nürnberger hat in Bayreuth Jura studiert und dort auch seine Referendarzeit absolviert, nach Stationen an der Verwaltungshochschule in Speyer und in einer großen Kanzlei in Düsseldorf kehrte er zurück und arbeitete drei Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bayreuth.

Es folgten die ersten Jahre als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, wo Blos als Staatsanwalt im Referat allgemeine Strafsachen für Delikte wie Betrug, Raub oder Körperverletzung zuständig war. Nach einem Jahr wechselte der heute 33-Jährige für zwei Jahre in das Referat für Wirtschaftsdelikte.

Allgemeines Zivilrecht

In seiner ersten Richterstelle in Neumarkt betreut er nun das allgemeine Zivilrecht und ist auch zuständig für Wohneigentumsstreitigkeiten und Ordnungswidrigkeiten. Der Wechsel in die Oberpfalz kam für den Franken eher zufällig, schließlich gehört Neumarkt ja auch zum Landgerichtsbezirk Nürnberg-Fürth. Und als sich die Chance ergab, an das Amtsgericht zu gehen, hat er zugegriffen. Es sei sicher eine wichtige Erfahrung, auch einmal eine kleinere Behörde kennen zu lernen. Dafür will er sich nun auch einige Jahre Zeit nehmen, wobei irgendwann ein Wechsel zurück an das Landgericht sicher nicht ausgeschlossen sei.

jd