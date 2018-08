Neues DAV-Zentrum Neumarkt öffnet am 1. September

NEUMARKT - Es hämmert und klopft und kracht unterm Dach des neuen Zentrums des Deutschen Alpenvereins (DAV) in Neumarkt: In knapp vier Wochen sollen hier die ersten Kletterer die Wände hochgehen, aktuell braucht es dafür noch Hebebühnen. Ein Besuch auf der Baustelle.

Auch die Außenwände des neuen DAV-Zentrums an der Dreichlingerstraße bleiben nicht ungenutzt: Sie bieten insgesamt 200 Quadratmeter Fläche fürs Schönwetter-Klettern unter freiem Himmel. © Foto: Horst Linke



"Vor einem Jahr war hier noch grüne Wiese", sagt Karl Gottschalk, Vorsitzender des DAV-Sektion Neumarkt. Am 12. September sei es losgegangen mit dem neuen Zentrum in der Dreichlingerstraße, nun steht die große Eröffnung kurz bevor: Am 1. September soll das neue DAV-Zentrum seine Türen öffnen.

Gottschalk ist optimistisch, dass alles klappt: "Auf so einer Baustelle knirscht es natürlich jeden Tag woanders", sagt er. "Aber im Moment läuft es super und wir sind zuversichtlich, dass alles klappt wie geplant."

Sechs Meter Überhang

Während der Vorsitzende erklärt, werden hinter ihm die bunten Griffe für die Klettertouren an die Wände geschraubt. Überall stehen Kisten mit roten, blauen, gelben, grünen Griffen, an den Wänden markieren Zettel, wo welches Teil hingehört.

Jede Farbe markiert am Ende eine Klettertour, die sich an der 14 Meter hohen Wand emporstreckt. "Dort vorne ist unsere schwierigste Strecke", sagt Gottschalk und zeigt auf einen grünen Wandabschnitt. Auf einer Länge von sechs Metern müssen die Kletterer sich dort bald an der überhängenden Wand voran bewegen.

"Gemäßigte Zone" für Kurse

Doch auch für weniger erprobte Kletterer ist im neuen DAV-Zentrum gesorgt. In der sogenannten Schulungsgalerie sollen vor allem Kletterkurse stattfinden, hier sind die Wände statt 14 nur zehn Meter hoch. Die "gemäßigte Zone" nennt Gottschalk das.

Zusätzlich wird es auch Räumlichkeiten für Kurse und Seminare geben, einer von ihnen wird mit einer Therapiewand ausgestattet sein - die ist normal hoch und mit großen Griffen ausgestattet. "So können bei uns auch Menschen mit Bewegungseinschränkungen aktiv werden", sagt Gottschalk. Beispielsweise mit der Lebenshilfe Neumarkt sei man bereits im Gespräch, sagt Gottschalk.

Auch einige Schulen hätten bereits Interesse angemeldet, die Kletterhalle regelmäßig zu benutzen, so der Vorsitzende. 20 000 Besucher müssten im Jahr kommen, damit die Rechnung des 2,5 Millionen Euro teuren DAV-Zentrums aufgeht. Eine konservative Rechnung sei das, so Gottschalk - es könnten also durchaus noch mehr Besucher kommen. Vier Jahre lang sei man bereits mit der Planung des Zentrums beschäftigt, ebenso lange seien Bedarfsanalysen gemacht worden.

Klettern wird olympisch

Das Ergebnis: "Klettern ist eine etablierte Sportart, wird jetzt auch olympisch." Sorgen um zu wenig Interesse muss man sich also keine machen, vor allem nicht in Neumarkt, wo die Sektion des Deutschen Alpenvereins 4600 Mitglieder hat.

Doch nicht nur geklettert wird im neuen Zentrum an der Dreichlingerstraße. "Wir haben auch etwa 300 Quadratmeter Fläche zum Bouldern", sagt Gottschalk - also zum ungesicherten Klettern bis zu einer Höhe von maximal viereinhalb Metern.

Im neuen DAV-Zentrum wird in einem separaten Raum gebouldert, hier wird noch 30 Zentimeter dicker Schaumstoff auf dem Boden verlegt, damit Abstürze nicht zu Verletzungen führen. "Das Bouldern hat immer noch ein wenig den Nimbus der Trendsportart, aber ist auch bereits sehr beliebt", sagt Karl Gottschalk.

"Unser neues Zuhause"

Der Vorsitzende der DAV-Sektion Neumarkt ist selbst kein Kletterer - das Wandern ist seine Disziplin. Von Neumarkt bis Venedig zu Fuß zu gehen, das hat er schon gemacht - aber im neuen DAV-Zentrum die Wände hochklettern? "Ich glaube eher nicht", sagt er. "Ich bin jetzt 68 Jahre alt, die Ambition habe ich nicht unbedingt."

Auch wenn er selber nicht zu denjenigen gehört, die die Wände erklimmen, freut er sich sehr auf die Fertigstellung des Baus. Dann sollen Aktivsportler aus der ganzen Region die Möglichkeiten des DAV-Zentrums mit insgesamt 1450 Quadratmetern Kletterfläche nutzen können.

Mit der Eröffnung am 1. September werden auch die aktuellen Räumlichkeiten der DAV-Sektion in der Pulverturmgasse nicht mehr genutzt. Alles was in Neumarkt DAV heiße, werde dann im Zentrum untergebracht sein, so Gottschalk: "Das wird ja hier nicht nur eine Kletterhalle, sondern als DAV-Sektion Neumarkt unser neues Zuhause."

