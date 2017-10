Neues Leben im alten Neumarkter Schwesternwohnheim

83 Zimmer für Ärzte, Pfleger und Angehörige direkt neben Klinikum - 29.09.2017 17:46 Uhr

NEUMARKT - Direkt neben dem Klinikum Neumarkt sind 83 Wohnungen für Ärzte, Pfleger, weitere Klinikums-Mitarbeiter und Angehörige von Patienten eröffnet worden. Entstanden sind diese in den Grundmauern des alten Schwesternwohnheims auf dem Klinikums-Gelände.

Das alte Schwesternwohnheim ist nicht wiederzuerkennen: Die Fassade erstrahlt in neuem Glanz und auch innen hat es eine Frischzellenkur bekommen. Am Freitag wurde es gesegnet und und die Schlüssel übergeben. © Foto: Hubert Bösl



Viel wurde dort gefeiert, "ich erinnere mich noch gut, an das Schild ,Pizzakartons bitte nicht einfach aus dem Fenster werfen‘", sagte Klinikseelsorger Andreas Krestel bei der Segnung der neuen Räumlichkeiten.

Er fügte sogleich an, dass hier auch künftig – wenn auch mit gedämpfter Lautstärke – Feierlichkeiten und die Freude nicht zu kurz kommen sollten: "Wir Klinikseelsorger würden uns auch dazu bereit erklären, zum jährlichen Hausfest dazuzustoßen", sagte der Pfarrer mit einem Schmunzeln im Gesicht.

Für Angehörige von Patienten

An das Gebäude, das 1973 erbaut und nach 43 Jahren stark abgewohnt war, erinnert heutzutage nichts mehr. Das Gebäude wurde komplett entkernt und um ein Geschoss aufgestockt. Ab dem heutigen Samstag können Angestellte des Klinikums dort einziehen oder sich in 15 der insgesamt 83 Zimmer auch Angehörige von Patienten tageweise einmieten.

70 Euro kostet eine Übernachtung, die Monatsmiete für ein rund 25 Quadratmeter großes Einzelzimmer mit überdurchschnittlich großem Bett, viel Stauraum, einem Tisch mit zwei Stühlen, kleiner Kochnische mit zwei Herdplatten, kostenlosem WLAN und Badezimmer kostet bis zu 450 Euro im Monat.

Landrat Willibald Gailler erinnerte bei der Einweihung am Freitag daran, dass sich der Verwaltungsrat die Entscheidung nicht leicht gemacht habe, ob man sanieren oder besser gleich neu bauen sollte.

Am Ende entschied sich das Gremium für die Sanierung, da ein vergleichbarer Neubau deutlich teurer gewesen wäre und man zugleich Fördergelder aus dem Wohnungssanierungsprogramm der KfW abrufen konnte. 4,4 Millionen Euro betrugen die Baukosten für das Projekt, rund 840 000 Euro gewährte die KfW als Zuschuss.

Als Arbeitgeber attraktiv sein

Für das Klinikum Neumarkt, gibt es dank der abgeschlossenen Sanierung nun ein weiteres wichtiges Element, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein, wie Klinikvorstand Peter Weymayr berichtete: "Es geht um das Gewinnen und Halten von gutem Personal. Auch wir merken den Fachkräftemangel, er betrifft Ärzte, Pfleger, medizinisch-technische Angestellte und Arzthelfer."

Bedingt durch den Schichtdienst böten kliniknahe Wohnungen eine attraktive Möglichkeit, nahe am Arbeitsort eine Bleibe zu haben, ohne weite Anfahrtswege hinnehmen zu müssen, so Weymayr weiter. Laut Manfred Siegert von der für die Apartements zuständigen Service GmbH am Klinikum, sind bereits 50 Prozent der Zimmer vermietet. Auf das Angebot für Angehörige weisen die Ärzte im Klinikum hin, das Klinik-Personal, das selbst an einem solchen Zimmer interessiert ist, kann sich an die Apartementverwaltung wenden. "Dort darf man dann einen Mietantrag ausfüllen, der dann geprüft und im besten Fall bewilligt wird", so Manfred Siegert.

Erste Pflegekräfte ziehen ein

Bereits dieses Wochenende werden die ersten Pflegeschüler ins neue Wohnheim, das offiziell "Apartment-Wohnen am Klinikum" heißt, einziehen.

Dazu zählen Pflegeschüler aus den Niederlanden, die im Rahmen eines Austauschprogramms für vier Monate in der Jura-Stadt wohnen und am Klinikum Erfahrungen sammeln werden.

ALEXANDRA HADERLEIN