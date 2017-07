Neues Parkdeck fürs "Drive-in-Freibad" vorgestellt

NEUMARKT - Zu wenig Parkplätze: Das ist ein Vorwurf, der von den Anwohnern und auch Stadträten der Verwaltung in Sachen Ganzjahresbad immer wieder gemacht worden ist. Nun soll es doch ein Parkdeck mit 38 Stellplätzen richten, das rund eine halbe Million Euro kostet. Die Verwaltung präsentierte die Pläne dem Stadtrat.

Wenn an heißen Tagen so viele Badefreunde ins Neumarkter Freibad kommen, reichen die Parkplätze sicher nicht aus - das sei betriebswirtschaftlich nicht darstellbar, so der OB vorm Stadtrat. Für etwas Entspannung an normalen Tagen soll ein neues Parkdeck sorgen. © Fritz-Wolfgang Etzold



Der OB sagte bei einer Pressekonferenz vorab schon einmal, was gar nicht geht. Für jene zehn Tage im Jahr, in denen 870 Stellplätze gebraucht werden, ganzjährig genau diese Zahl an Stellflächen vorrätig zu halten. Thumann: "Das ist betriebswirtschaftlich nicht darstellbar."

Werner Dietrich, Leiter Straßenbau, hatte eigens noch einmal im Radius von 300 Metern rund um das künftige Ganzjahresbad alle Parkplätze erfasst. Im Bestand sind das jetzt 318. Durch den Bau des Ganzjahresbades und das Ändern der Verkehrssituation fallen welche weg, durch das Neuordnen der Parkflächen kommen welche dazu. Zum Beispiel zwölf in der Remontenstraße oder 14 in der Egerländerstraße. Da werden aus Längs- dann Senkrechtparkplätze.

Unter dem Strich werden es im Jahr 2020 dann 420 sein, da entlang der Sandstraße neu 100 Stellplätze entstehen werden. Und, um einen weiteren Puffer zu schaffen, wird am Parkplatz Sandstraße das Gefälle genutzt, der Parkplatz noch ein bisschen eingegraben und im oberen Bereich dann mit einem Parkdeck gedeckelt: So entstehen weitere 38 Stellplätze, und das in bester Lage. Unter dem Parkdeck könne im Schatten geparkt werden, es sei nach allen Seiten offen, sodass es keiner Lüftung bedürfe.

"Das ist ein Drive-In-Freibad", sagte Stadtbaumeister Matthias Seemann. Da die Stadtwerke in diesem Eck des Freibades einen Eingang schaffen werden, komme man hier bequem auf die Liegeweise. Näher zum Freibad parken gehe nicht mehr, "da steht das Auto dann auf der Liegewiese", sagte Seemann. Ein Park-Leitsystem werde die Autofahrer zudem dirigieren. Wer ins Ganzjahresbad wolle, müsse aber zu dessen Eingang ums Eck laufen.

Das Parkdeck wird aus der Egerländerstraße ebenerdig angefahren, eine Rampe zur darunter liegenden Ebene wird es nicht geben. Aus Beobachtungen, sagte Dietrich, wisse er, dass die Anwohner der Sandstraße ihre Pkw auf ihren Grundstücken parken, hier entstehe also viel Parkraum für Freibad-Besucher. Der Preis für das Parkdeck liege bei knapp unter einer halben Million Euro, der Parkplatz selbst ebenfalls bei einer guten halben Million.

Der Stadtrat nahm die Vorstellung zur Kenntnis, das musste er tun, auch, wenn er nicht darüber abstimmen sollte. Denn auch zur Kenntnis nehmen ist ein Beschluss. Was einigen allerdings etwas aufstieß: Sie könnten nun die Pläne in ihren Unterlagen anschauen und sich eine Meinung bilden, hieß es von der Regierungsbank mehrmals. "Welche Unterlagen?", kam die Rückfrage, da gebe es keine. Dann werden sie halt nachgereicht, war die Antwort von oben.

