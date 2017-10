Neumarker Adventsloskalender: 24 Türchen, 24 Chancen

Advents-Los-Kalender 2017 der Bürgerstiftung ist für fünf Euro ab Dienstag an vielen Verkaufsstellen zu haben - vor 9 Minuten

NEUMARKT - Der Advents-Los-Kalender 2017 der Bürgerstiftung Region Neumarkt ist ab Dienstag, 10. Oktober, an vielen Verkaufsstellen zu haben.

So sieht der zehnte Advents-Los-Kalender der Bürgerstiftung aus. Das Motiv stammt von Donata Oppermann. © Foto: Bürgerstiftung Region Neumarkt



In diesem Jahr – der Kalender feiert sein zehnjähriges Jubiläum – wird ein Gemälde der Künstlerin Donata Oppermann die Vorderseite als Motiv schmücken. Das Aquarell trägt den Titel "Weihnachtsmarkt Neumarkt". Die Künstlerin, die ihr Atelier am Höhenberg hat, malt seit 15 Jahren Motive, die sie in und um Neumarkt entdeckt. Das Original spendet die Künstlerin in der Tradition ihrer Vorgänger als Hauptpreis hinter einem Türchen des Kalenders.

Ab Dienstag, 10. Oktober, sind die Kalender zum Stückpreis von fünf Euro zu haben. Der Käufer tut damit Gutes: Der Verkaufserlös kommt komplett den sozialen und wohltätigen Zwecken der Bürgerstiftung zugute. Mehr als 300 000 Euro wurden so bereits erzielt und weitergegeben.

Das Konzept des Kalenders ist einfach: Alle Kalender sind einzeln durchnummeriert. Jeden Tag gibt es Preise, die Sponsoren (Geschäftsleute aus Neumarkt und dem Landkreis) auf Spendenbasis zur Verfügung stellen. Mit etwas Glück zählt der gekaufte Kalender zu den notariell gezogenen Gewinnnummern. Diese werden in den Tageszeitungen und online veröffentlicht unter www.buergerstiftung-region-neumarkt.de

"Wir bedanken uns herzlich bei unseren tollen Sponsoren, die der Bürgerstiftung teilweise von Beginn an die Treue halten, sowie bei all den Bürgern, die mit dem Kauf des Advents-Loskalenders jedes Jahr wieder eine gute Tat tun", so Vorstandsvorsitzender Heinz Sperber. Insgesamt wurden 333 Preise im Wert von knapp 15 000 Euro zur Verfügung gestellt. Bei der diesjährigen Auflage von 8000 Stück gewinnt so in etwa jeder 24. Kalender.

Der Kalender ist bei vielen Verkaufsstellen in Stadt und Landkreis Neumarkt zu erwerben, unter anderem in der Geschäftsstelle der Neumarkter Nachrichten, Mühlstraße 5, bei der Tourist-Info in Neumarkt, bei den Dorfner-Apotheken in Neumarkt, Seubersdorf, Breitenbrunn, bei Schuh Streb in Neumarkt, Berching und Freystadt.

Eine Internetbestellung mit Zusendung ist dieses Jahr nicht möglich. Schnell zu sein ist ratsam: Erfahrungsgemäß ist der Kalender flugs ausverkauft.

