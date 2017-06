Neumarker Jugendrotkreuz unter neuer Leitung

Erste Sitzung mit Raphaela Mürbeth — Planung für vier Jahre - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Das Jugendrotkreuz des BRK-Kreisverbandes Neumarkt hat sich zum ersten Mal unter der neuen Leitung, die im März gewählt wurde, getroffen.

Die neu gewählte Leiterin der Jugendarbeit, Raphaela Mürbeth, und der wiedergewählte Stellvertreter Christoph Götz gehören beide der Dietfurter Ortsgruppe an.

Die neue Leitung des Jugendrotkreuzes traf sich zum ersten Mal zu einer Sitzung. © BRK



In der Sitzung berichtet Raphaela Mürbeth, dass es weitere Gruppen in Berching und Neumarkt gibt. Ferner wurden die Planungen für die nächsten vier Jahre besprochen.

Des Weiteren wies die Leiterin der Jugendarbeit ausdrücklich darauf hin, dass das Jugendrotkreuz erneut am Kinderbürgerfest in Neumarkt am Sonntag, 10. September, mit verschiedenen Spielen vertreten sein wird.

Der BRK-Kreisgeschäftsführer Klaus Zimmermann gratulierte der neuen Leitung zudem noch recht herzlich und sagte, dass er sich auf die gute Zusammenarbeit freue.

