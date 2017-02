Neumarker Schüler waren ein Wochenende lang am Drehen

Teilnehmer an G 6-TV bereiteten sich auf bevorstehende Abschlussprüfung vor — Unterstützung vom Fachmann - vor 17 Minuten

NEUMARKT - Es soll schon vorgekommen sein, dass der ein oder andere Schüler aufgrund der Matheaufgaben am „Durchdrehen“ war. Abdrehen statt durchdrehen, so könnte das Motto der Schüler bei G 6-TV lauten, die die Gelegenheit genutzt haben, um sich intensiv auf den Abschluss ihrer zweijährigen Ausbildung vorzubereiten.

Bei G 6-TV werden die Teilnehmer gut auf die Anforderungen in der Realität vorbereitet. © Foto: privat



Im Mai ist es dann soweit. Dann werden die fleißigen Schüler, die aus den beiden Neumarkter Gymnasien und der Mädchenrealschule kommen, ein Zertifikat der Industrie- und Handelskammer (IHK) Regensburg in ihren Händen halten. Darin wird ihnen bescheinigt, dass sie qualifiziert sind, selbstständig Fernsehbeiträge zu produzieren. Voraussetzung ist aber, dass sie die Abschlussprüfung auch bestehen.

Doch da sind sich die Mediengestalterin Verena Zollner von Neumarkt-TV und Siegfried Müller vom Jugendbüro der Stadt Neumarkt ziemlich sicher, dass die jungen Leute das schaffen werden. Das Besondere ist die Kombination ihrer unterschiedlichen Arbeitsfelder. Die Mediengestalterin, die auch zertifizierte Prüferin für diesen Ausbildungsberuf bei der IHK Regensburg ist, garantiert die Standards der Fernsehstudios und der Sozial- und Theaterpädagoge bringt Bereiche des psychosozialen Lernens ein, die in der Arbeitswelt einer globalisierten Gesellschaft immer mehr an Gewicht gewinnen. Fachliche und soziale Kompetenzen sind eine Kombination, ohne die in Zukunft kaum ein Unternehmen bestehen kann.

Eine weitere Besonderheit war an diesem Wochenende die Unterstützung des Bild- und Toneditors Jakob Heyn. Er war selbst Teilnehmer in der allerersten Ausbildungsstaffel von G 6-TV und hat nach dem Abitur seine Berufsausbildung bei Neumarkt-TV gemacht. Jetzt ist er dort hauptberuflich für den Schnitt und den Ton der Sendungen verantwortlich und konnte als Ex-G 6-TVler vortrefflich aus dem Nähkästchen plaudern.

Wer selbst einmal wissen will, wie Fernsehmachen geht und in der nächsten Staffel dabei sein möchte, der wendet sich an das Jugendbüro der Stadt Neumarkt, Sigi Müller, Türmergasse 11, 92318 Neumarkt, * (0 91 81) 90 55 20 oder per Mail an siegfried.mueller@neumarkt.de

nn