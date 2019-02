Neumarkt: 14-jährige Mädchen mit Ecstasy unterwegs

Das Trio wurde von der Neumarkter Polizei aufgegriffen - vor 16 Minuten

NEUMARKT - Ein weibliches Trio im zarten Alter von 14 Jahren ist von der Polizei aufgegriffen worden. Bei ihnen wurden Spuren von Marihuana und Ecstasy gefunden.

Die drei Mädchen im Alter von 14 Jahren wurden von einer Polizeistreife dabei beobachtet, wie sie auf einem Weg am Kanal in Neumarkt etwas wegwarfen und anschließend in Richtung Neuer Markt liefen. Die Beamten hielten die Mädchen an und durchsuchten sie nach Betäubungsmitteln.

Bei einem der Mädchen wurde eine Druckverschlusstüte mit einer halben Tablette Ecstasy gefunden. In einer weiteren Tüte fanden sich Marihuana-Anhaftungen. Auf Nachfrage gaben die drei an, dass sie vorher einen Joint teilweise geraucht und dann weggeworfen haben. Das Rauschgift und der Joint wurden sichergestellt. Die Mädchen wurden den Eltern übergeben.

