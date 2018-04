Neumarkt: 29 Wohnungen entstehen in Weinberger Straße

NEUMARKT - Bezahlbaren Wohnraum zu finden, ist derzeit ein besonders großes Problem in den deutschen Städten. Seit 99 Jahren bietet die Neumarkter Baugenossenschaft günstige Mieten. In der Weinbergerstraße entstehen derzeit 29 neue Wohnungen. Direkt neben der Mittelschule wird gerade an dem Keller gearbeitet. Bis zum Frühjahr 2019 soll das Haus fertig sein.

In der Weinbergerstraße errichtet die Baugenossenschaft Neumarkt ein Haus mit 29 Wohnungen. Es ist voraussichtlich im Frühjahr 2019 fertig. © Foto: André De Geare



Mehr als die Hälfte der Wohnungen sind bereits reserviert, sagt Geschäftsführer Georg Schlierf. Die Baugenossenschaft Neumarkt hat über 600 Mitglieder, die alle eine Einlage bezahlt haben. Mitglied kann grundsätzlich jedermann werden. Vor der Aufnahme überprüft die Baugenossenschaft allerdings die Bonität und den Leumund.

Doch bekommt nicht jedes Mitglied automatisch ein Wohnung. Denn es gibt Wartelisten. Und außerdem achtet man auf die Zusammensetzung der Mieter, damit die Hausgemeinschaft funktioniert.

Die Baugenossenschaft besitzt 72 Mietshäuser mit etwa 350 Wohnungen. Im vergangenen Jahrzehnt wurde viel Geld in die Modernisierung der Häuser gesteckt, die teilweise noch aus der Vorkriegszeit stammen. Mittlerweile haben fast alle Häuser Zentralheizung und die Wohnungen sind mit Balkons ausgestattet.

