Neumarkt: Arbeiter erlitt schwere Verletzung

Beim Reinigen mit Hochdrucklanze wurde Hand in Maschine gezogen - vor 40 Minuten

NEUMARKT - Bei einem Betriebsunfall in einem Neumarkter Unternehmen hat sich ein Mann schwere Verletzungen zugezogen.

Symbolbild Foto: mk



In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen Mitternacht wollte ein 34-jähriger Arbeiter in einem Neumarkter Betrieb mit einer Hochdrucklanze eine Maschine mit rotierenden Bürsten reinigen. Dabei geriet der Mann mit der Spitze der Hochdrucklanze in die noch laufende Maschine.

Da der Arbeiter den Griff der Hochdrucklanze mit der rechten Hand festhielt, wurde er in Richtung Maschine gezogen. Dabei zog er sich an der Hand schwere Verletzungen zu. Der Verletzte wurde ins Klinikum gebracht.

