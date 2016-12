Neumarkt: Bald rote Tonnen auf Wertstoffhöfen

Als Sammelstelle für CDs oder Druckerpatronen — Neuer Umweltkalender - 21.12.2016 10:00 Uhr

MEUMARKT - Landrat Willibald Gailler stellte gemeinsam mit Roland Hadwiger und Walter Schardt-Pachner vom Team der Abfallwirtschaft sowie Abteilungsleiter Michael Gottschalk den neuen Umweltkalender vor.

Bald sollen auch CDs und Druckerpatronen auf dem Wertstoffhof in einer roten Tonne landen. © gms



Noch vor den Weihnachtstagen wird der neue Umweltkalender an alle Haushalte verteilt. Wie gewohnt finden die Bürger darin wieder viele wichtige Informationen zur Abfallwirtschaft und alle Abfuhrtermine für Restmüll, Papier, Gelber Sack sowie für die Biomüllabfuhr.

Landrat Willibald Gailler präsentierte zusammen mit den Verantwortlichen und den Machern den neuen Umweltkalender. Er wird an alle Haushalte verteilt. © Foto: privat



Die Umstellung der Müllgebührenerhebung auf Bescheidsystem wurde erfolgreich abgeschlossen. Müllmarken gelten dauerhaft, die Bürger müssen nicht wie bisher am Jahresanfang neue Müllmarken kaufen. Nur bei Veränderungen muss der jeweilige Eigentümer tätig werden.

Im kommenden Jahr werden auf allen Wertstoffhöfen Rote Tonnen aufgestellt. Darin werden CD, DVD und CD-ROM sowie Druckerpatronen und Tonerkartuschen kostenlos gesammelt.

Beim Druck und der Postverteilung des Kalenders wird, wie schon in den Vorjahren, wieder besonderer Wert auf Klimafreundlichkeit gelegt. Die entstehenden CO2-Emissionen werden durch Klimaschutzmaßnahmen ausgeglichen.

Den Kalender hat das Team der Abfallwirtschaft unter Leitung von Roland Hadwiger und Walter Schardt-Pachner erarbeitet. Die grafische Gestaltung wurde in bewährter Weise vom malyma Kreativnetzwerk mit Markus Maly und Sophie Mathisz erledigt. Der Kalender wurde in einer Auflage von 65 000 Stück gedruckt und wird seit Anfang dieser Woche als Postwurfsendung an alle Haushalte im Landkreis Neumarkt verteilt.

nn