Neumarkt baut 40 weitere Container für Wohnungslose

NEUMARKT - Die Wohnungsnot wird immer größer, die Suche nach einer halbwegs günstigen Bleibe auch in Neumarkt immer schwerer. Damit – sowie aus anderen Gründen – steigt auch die Zahl derer, die überhaupt kein Obdach auf dem Wohnungsmarkt mehr finden. Diese muss die Stadt unterbringen. Und so beschloss der Neumarkter Bausenat, die Wohncontainer-Anlage an der Goldschmidtstraße von bisher 20 auf 60 Einheiten aufzustocken.

Die Stadt ist in der Fürsorgepflicht: Die blauen Wohncontainer für Obdachlose wurden 2015 an der Goldschmidtstraße aufgestellt. Nun kommen auf der Wiese daneben noch mal zwei Blöcke mit je 20 Wohneinheiten dazu. Foto: Hubert Bösl



Am Anfang waren es zehn blaue Container mit einer Wohnfläche von jeweils sechs mal 2,5 Metern, dazu zwei weitere mit Dusche und Klo. Anfang 2015 zogen die ersten Obdachlosen in die Unterkunft gegenüber dem Neumarkter CAH-Gebrauchtwarenmarkt in der Goldschmidtstraße ein.

Schon wenige Monate später erwies sich die Anlage als zu knapp bemessen. Denn obwohl die bereit gestellten Unterkünfte – es gibt noch weitere, dezentrale in der Stadt — nur für kurzzeitige Aufenthalte gedacht sind, bleiben viele Bewohner de facto für Monate oder gar Jahre. Also wurde im Sommer 2015 auf die erste Container-Zeile ein Obergeschoss gesetzt.

Schon damals wurden im Bausenat Befürchtungen laut, die soliden Wohncontainer könnten eine Sogwirkung entwickeln und zu einer Ghettoisierung führen. Das wiederholte sich nun am Montagabend im Bausenat. Denn nun sollen neben der Unterkunft bei der CAH gleich zwei weitere zweistöckige Containerblöcke à 40 Wohneinheiten errichtet werden, um dem weiter gestiegenen Bedarf gerecht zu werden.

Obwohl der Stadtrat sein Okay bereits gegeben hatte, forderten die CSU-Stadträte Ferdinand Ernst und Helmut Jawurek, die Wohnungslosen vermehrt dezentral unterzubringen. Johanna Stehrenberg (Grüne) regte an, Männlein und Weiblein, soweit möglich, in getrennten Containerzeilen unterzubringen. "Das müsste machbar sein", sagte der Leitende Verwaltungsdirektor Josef Graf. Er erklärte, der sprunghafte Anstieg an Wohnungslosen hätte viele Gründe. Auch mache die Stadt mittlerweile mehr Druck, um die Verweildauer zu verkürzen. Mit zwölf zu zwei Stimmen wurde die neuen 40 Wohncontainer in der geplanten Anordnung genehmigt.

