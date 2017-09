Neumarkt begrüßt seinen 40 000. Einwohner

OB Thumann empfing die Familie Ertirel im Rathaus — Aus beruflichen Grünen aus Nürnberg hergezogen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Stadt Neumarkt hat mit dem Zuzug der Familie Ertirel die Grenze von 40 000 Einwohnern bei den Hauptwohnsitzen überschritten. Oberbürgermeister Thomas Thumann überreichte dem Ehepaar Julia und Alpaslan Ertirel sowie ihrem Töchterchen Safia aus diesem Anlass einen Blumenstrauß sowie einen Einkaufsgutschein.

Oberbürgermeister Thomas Thumann persönlich begrüßte das Ehepaar Julia und Alpaslan Ertirel sowie ihr Töchterchen Safia in Neumarkt. Laut Melderegister sind die die Einwohner Nummer 39999, 40000 und 40001. © Franz Janka



Mit dabei waren auch Stadtrat Rainer Hortolani als Integrationsbeauftragter und der Leiter des Einwohnermeldeamtes, Alfred Frauenknecht. Wie OB Thumann erläuterte, wurden alle drei Mitglieder der Familie Ertirel miteinander angemeldet und in das Melderegister als 39 999, 40 000 und 40 001 Einwohner eingetragen.

Die Familie Ertirel ist aus beruflichen Gründen von Nürnberg nach Neumarkt gezogen. Ihnen gefällt die Stadt und sie fühlen sich hier wohl, wobei ihnen Neumarkt schon seit Jahren bekannt ist – immerhin arbeitet Julia Ertirel schon seit längerem bei einer Neumarkter Firma.

Oberbürgermeister Thumann beglückwünschte das Ehepaar zu ihrer Wahl von Neumarkt als neuem Wohnort und wünschte ihnen einen guten Start in der Stadt. "Wir haben damit erstmalig in der Stadtgeschichte bei der Einwohnerzahl hinsichtlich der Hauptwohnsitze die 40 000er-Marke überschritten", stellt das Stadtoberhaupt fest.

Es freue ihn, dass der uns vor Jahren prognostizierte Trend mit abnehmenden Einwohnerzahlen nicht eingetreten sei, so Thumann weiter. "Vielmehr erleben wir nun schon das fünfte Jahr in Folge, in dem unsere Bevölkerung wächst."

Im Jahr 2012 waren es noch 38 592 Einwohner mit Hauptwohnsitz in Neumarkt registriert; aktuell liegt die Zahl bei 40 005. "Das ist mich schon ein Zeichen für eine starke und attraktive Stadt", konstatiert der Oberbürgermeister.

nn