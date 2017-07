Neumarkt: Berufsschüler mit tollen Leistungen

NEUMARKT - Auf eine hervorragende Abschlussstatistik blickte der Schulleiter des staatlichen beruflichen Schulzentrums, Albert Hierl. Zum Schuljahresende wurden 459 Schüler, die im Wesentlichen aus den Berufsfeldern Bautechnik, Gesundheit, Körperpflege sowie Wirtschaft und Verwaltung kommen, entlassen.

Bei der Zeugnisübergabe am staatlichen beruflichen Schulzentrum in Neumarkt durften sich die Besten über besondere Auszeichnungen freuen. © Foto: Siegfried Mandel



Davon erreichten 342 Schüler das Bildungsziel der Berufsschule und erhielten ihre Zeugnisse. 79 davon erwarben zudem noch den mittleren Schulabschluss. Besonders sprach Hierl die Jugendlichen mit Migrationshintergrund an. Erstmalig schlossen 30 Jugendliche die zweijährige Berufsintegrationsklasse erfolgreich ab. Sechs davon mit einem Notendurchschnitt von 1,0 bis 1,6 wurden mit Urkunden und einem Buch geehrt.

Im weiteren Verlauf der Zeugnisübergabe bekamen insgesamt 44 Absolventen anlässlich ihrer hervorragenden Leistung — sie haben einen Notenschnitt bis 1,72 — Sach- und Geldpreise. Sechs davon wurden aufgrund ihrer Note von 1,0 noch mit Staatspreisen, Urkunden und einer finanziellen Anerkennung bedacht. Dies sind: Christian Scherb (Schornsteinfeger), Michael Eiber (Schornsteinfeger), Fabian Weiß (Werkzeugmechaniker), Lukas Aurbach (Zimmerer), Andre Mayer (Kfz-Mechatroniker) und Florian Wurm (Maurer).

Eine besondere Ehrung erfuhren ferner 17 Schüler, die den Zweig Plus 13 gewählt hatten. In einem Ergänzungsunterricht bereiteten sie sich neben der Berufsschule auf das Fachabitur vor. "Eine Energieleistung, die ihresgleichen sucht", so Hierl. Mit dem Sonderpreis des Fördervereins in Höhe von 100 Euro wurden Patrick Eichenseer (1,5) und Johannes Hofmann (1,75) ausgezeichnet.

Schulleiter Hierl forderte die jungen Menschen auf, weiter zu lernen, auch wenn es anstrengend, mühsam und zeitraubend sei. "Wissen hat sich in unserer Informationsgesellschaft längst zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor entwickelt. Kopfarbeit wird in unserer vernetzten Welt immer wichtiger." In der Berufsschule bekamen die Absolventen ihr Rüstzeug, um künftig als tüchtige Facharbeiter den eigenen Weg zu gehen. Praktische Erfahrungen können nun gesammelt werden, um sich später weiter zu qualifizieren.

Landrat Willibald Gailler sah ebenfalls eine erfolgreiche Bilanz, die an der größten Berufsschule Bayerns geschrieben werde. Hier werden in 60 Ausbildungsberufen rund 2500 Schüler auf die jeweiligen Berufe vorbereitet. "Die berufliche Bildung hat einen ganz besonderen Wert und bietet nahezu alles in den facettenreichen Berufen", sagte Gailler. Das Motto des von Pfarrer Klaus Eyselein und Pater Amadeus ökumenisch gestalteten Gottesdienstes, "Aufbrechen in eine bessere Welt", wiederholte der Landkreischef in seinen Grußworten und forderte die jungen Menschen auf, den Schwung des Lernens beizubehalten und sich weiter zu bilden.

Der Lehrerchor umrahmte die Zeugnisübergabe musikalisch.

SIEGFRIED MANDEL