Neumarkt: Betrüger lenken Verkäuferin ab

Duo ergaunert in Geschäft einen 50-Euro-Schein - vor 5 Minuten

NEUMARKT - Ein betrügerisches Duo hat in einem Neumarkter Geschäft das Verkaufspersonal übertölpelt und 50 Euro erschwindelt.

Die Beute bei einem Trickbetrug in Neumarkt.



Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr betraten ein Mann und eine Frau ein Geschäft in der Oberen Marktstraße in Neumarkt. Im Laden wollten sie ein Paar Schnürsenkel kaufen und diese an der Kasse bezahlen. Hierbei ließ sich der unbekannte Täter einen 50-Euro-Schein und einen 100-Euro-Schein zeigen, die er an sich nahm. Dabei wurde die Kassiererin immer wieder durch die Frau abgelenkt.

Später wurde festgestellt, dass ein Betrag von 50 Euro bei den Tageseinnahmen fehlte. Beschreibung der Frau: etwa 160 Zentimeter groß, kräftig, etwa 35 Jahre alt, ein Leberfleck drei Zentimeter unterhalb des Auges. Der Mann ist etwa 170 Zentimeter groß, schlank und um die 30 Jahre alt. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen Sakko, einer dunkelblauen, jeansartigen Hose und schwarzen, knöchelhohen Schnürschuhen. Beide sprachen englisch und eine osteuropäische Sprache.

nn