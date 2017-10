Neumarkt: Biker nach Zusammenstoß schwer verletzt

NEUMARKT - Weil ein Autofahrer am vergangenen Sonntag in Neumarkt beim Abbiegen einen Motorradfahrer übersah, kam es zu einem Verkehrsunfall. Der 47-jährige Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Ein am 18-jährigen Unfallverursacher durchgeführter Drogentest war positiv.

Weil er die Vorfahrt missachtete, rammte ein Autofahrer am Sonntag in Neumarkt einen Motorradfahrer. Dieser wurde schwer verletzt. Der Unfallverursacher fuhr unter Drogeneinfluss. Foto: NEWS5 / Goppelt



Beim Linksabbiegen missachtete am vergangenen Sonntag ein 18-jähriger Pkw-Fahrer in Neumarkt die Vorfahrtsregeln und übersah dabei einen herannahenden Motorradfahrer. Im Bereich Berg auf der Kreisstraße NM 9 rammte er gegen 17.15 Uhr das Motorrad mit seinem Golf. Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste mit dem BRK ins Klinikum gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt zirka 5800 Euro.

Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der Golf-Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Der durchgeführte Drogentest verlief positiv. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Unfallfahrers sichergestellt.

