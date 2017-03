Neumarkt blickt auf Martin Luthers Frau Katharina

Die Schauspielerin Mirjana Angelina gastierte mit ihrem Ein-Personen-Stück im Landratsamt Neumarkt - vor 22 Minuten

NEUMARKT - 500 Jahre nach Luthers Thesenanschlag ist das Thema der Reformation, das nicht nur die europäische Geschichte nachhaltig veränderte, nach wie vor allgegenwärtig. Schauspielerin Mirjana Angelina lenkte in der Aula den Blick auf "die Lutherin".

Mirjana Angelina verkörperte Martin Luthers Frau Katharina von Bora. © Foto: Mandel



Anlässlich der Veröffentlichung der 95 Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg begann ein Umschwung in der Kirche, der Reformator konzentriert sich jetzt auf den Aufbau der protestantischen Kirche, verfasst Gebete und Lieder, stellt den Katechismus zusammen und bricht zu Visitationsreisen auf.

Obwohl er schon alt war, war er bereit, in den Stand der Ehe einzutreten, um damit auch seine Schriften gegen das Zölibat zu bekräftigen. Mit 42 heiratet Luther die ehemalige Nonne Katharina von Bora, ein Jahr später kommt ihr erstes Kind "Hänschen" zur Welt. Sie war eine der Frauen, die einst die Reformation vorangebracht hatten. Luther sprach über seine Frau: "Ich bin doch immer Euer Heiligkeit williger Diener. Das weißt du, Katharina. Was für ein Glück ich habe, eine so kluge entlaufene Nonne gefunden zu haben, die nicht nur lateinkundig ist, sondern auch Bier brauen kann und mir Freude schenkt mit ihrem warmen Leib, wenn der Teufel wieder seine kalten Klauen nach mir reckt."

Der Wittenberger Haushalt der Familie Luther wird zum Vorbild für viele protestantische Pfarrersfamilien. Katharina Luther kümmert sich nicht nur um eine wachsende Kinderschar, sie beaufsichtigt auch Mägde und Knechte, Vieh und Landwirtschaft, versorgt durchreisende Gäste und eingemietete Studenten. Und sie hält das Geld zusammen.

Mirjana Angelina verkörperte Martin Luthers Frau Katharina von Bora bei ihrem rund 90-minütigen Auftritt in brillanter Weise. Die rund 200 Zuhörer erlebten einen Auftritt der Münchener Schauspielerin, der ihre langjährige Bühnenerfahrung exzellent wiedergab. Bei diesem Ein-Personen-Stück ging Mirjana Angelina als Katharina von Bora dramaturgisch hervorragend in Szene gesetzt auf das Leben der Lutherin ein und zog das Publikum von Anfang an in ihren Bann. Veranstaltet wurde dieses Theaterstück mit seinen 16 Szenen vom evangelischen Bildungswerk in Zusammenarbeit mit CVJM, der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, der Freien Christengemeinde Ecclesia, der Freien ev. Gemeinde und der Landeskirchlichen Gemeinschaft Hofen.

SIEGFRIED MANDEL