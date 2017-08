Neumarkt: CSU und SPD fordern Sondersitzung

NEUMARKT - SPD und CSU haben eine Sondersitzung des Neumarkter Stadtrates beantragt. Einziger Punkt: Aufklärung über den Inhalt dreier Prüfberichte, in die die beiden Fraktionen Einsicht genommen haben.

Symbolbild Foto: rr



In einer knappen Presse-Erklärung, die den Neumarkter Nachrichten vorliegt, heißt es: "Am 16.08.2017 konnten Stadträte zu folgenden Berichten beziehungsweise Protokollen Einsicht nehmen: Protokoll der letzten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses, Prüfungsbericht überörtliche Prüfung für die letzten sechs Jahre für den Stadthaushalt und die Stiftung und separat für Bau, Prüfungsbericht überörtliche Prüfung für die Vorperiode."

Für SPD– und CSU–Fraktion seien diese Berichte Grund genug, diese auch im Stadtrat zu diskutieren. "Aufgrund dieser Einsichtnahme sind viele Fragen aufgetaucht, die wir als Stadträte beantwortet bekommen müssen", schreibt CSU-Stadtrat Richard Graf. SPD-Fraktionsvorsitzende Ursula Plankermann schreibt: "Es ist auch wichtig , das die Fraktionen für diese Sondersitzung die entsprechenden Unterlagen vorab bekommen."

Die beiden Fraktionen beantragen laut Mitteilung gemäß Praragraph 21 Absatz 1 der Geschäftsordnung für Stadtrat der Stadt Neumarkt 2014 – 2020" eine Stadtratssitzung innerhalb der Frist des Artikels 46 Absatz 2 der Gemeindeordnung einzuberufen.

Eine Nachfrage im Presseamt der Stadt ergab, dass die Verwaltung nach Eingang des Antrages, der von einem Viertel der Stadträte unterschrieben sein muss, maximal 14 Tage Zeit hat, zu dieser Sitzung einzuladen.

Was nicht im Brief steht, was aber der Auslöser für die Sondersitzung sein wird: In der Stadtratssitzung im Juli hatte der Stadtrat kurz vor Mitternacht die Einstellung weiterer vier hauptamtlicher Kräfte für die Neumarkter Feuerwehr beschlossen - gegen Widerstand unter anderem des Rechnungsprüfers der Stadtverwaltung (wir berichteten). Im Nachgang war bekannt geworden, dass es eben jene zwei Prüfberichte gebe, in denen die derzeitige Situation bei der Neumarkter Feuerwehr mit einem 24-Stunden-Schichtbetrieb grundsätzlich bezweifelt wird. Angeblich, heißt es, wären die Vorgaben des Feuerwehr-Bedarfsplanes auch zu erfüllen, ohne neues Personal einzustellen, wenn es keinen Schichtbetrieb mehr gebe.

Diese Berichte, monierten Stadträte, seien ihnen aber nicht bekannt gewesen. Nachdem sie Einsicht nehmen konnten, wollen sie nun Aufklärung von der Stadtspitze. Offen ist, ob die Sitzung öffentlich sein wird: Die Stadträte sind nach Einsicht der Prüfberichte zum Schweigen verpflichtet, heißt es. Es kann also durchaus sein, dass auch die Sitzung nicht-öffentlich sein wird.

