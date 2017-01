Neumarkt Eagles liebäugeln mit perfekter Hauptrunde

NEUMARKT - Obwohl der Januar schon fast verstrichen ist, schnüren die Eagles erst am Sonntag, 19.30 Uhr, ihre Schlittschuhe für das erste Ligaspiel im neuen Jahr. Gegner sind die Lemmy Krevets aus Nürnberg.

Im Hinspiel war es eine eindeutige Angelegenheit: Die Eagels (rot) schlugen die Krevets mit 7:0. Im Rückspiel geht es für die Krevets um deutlich mehr. © Foto: Dominik Wastl (oh)



Grund für die ungeplant lange Weihnachtspause ist das Nichtantreten der Nürnberg Trashers 2 vor drei Wochen gewesen. Hier hatten die Franken das Spiel kurzfristig abgesagt, wodurch das Ergebnis anschließend „am grünen Tisch“ mit einem 5:0-Sieg für die Neumarkt Eagles gewertet wurde.

So wird das Match am Sonntag das erste Punktespiel des neuen Jahres und gleichzeitig das letzte der Hauptrunde. Mit einem erneuten Sieg könnten die Neumarkter ungeschlagen in die Playoffs einziehen.

Doch auch wenn die Eagles auf Grund des bisherigen Saisonverlaufs als Favorit in die Partie gehen, ist ein Sieg alles andere als selbstverständlich. Für die Gäste, die Lemmy Krevets aus Nürnberg, geht es bei dem Spiel am Sonntag um nicht weniger als den Einzug in die Playoffs. Unter diesen Vorzeichen werden sich die „Krevets“ wahrscheinlich nicht so einfach geschlagen geben, wie es im Hinspiel der Fall war (0:7).

Zudem haben die Eagles mit weiteren Handicaps zu kämpfen. So muss Spielertrainer Martin Steinbach auf wichtige Leistungsträger verzichten, unter anderem auch auf den Stammtorwart und den aktuell punktbesten Angreifer der Neumarkter.

Für den lupenreinen Abschluss der Hauptrunde müssen die Eagles jetzt auf die Zähne beißen, die fehlenden Spieler ausgleichen und wieder an ihre alte Stärke anknüpfen.

nn

