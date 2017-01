Neumarkt Eagles müssen in aller Früh’ auf Nürnberger Eis

NEUMARKT - Für die Neumarkt Eagles steht das erste Spiel nach der kurzen Weihnachtspause an. Wenn es nach den Verantwortlichen geht, soll es im neuen Jahr auch da weitergehen, wo das alte Jahr aufgehört hat: Mit vier Siegen aus vier Spielen und einem Torverhältnis von 22:4 Toren stehen die Eagles in der Tabelle ganz oben.

Das Hinspiel vor wenigen Wochen konnten die Eagles mit 4:2 gewinnen, auch dank der fehlenden Disziplin der Gäste. Foto: Foto: Dominik Wastl (oh)



Ob die Adler an diesen Erfolg anschließen können, zeigt sich bereits am Samstagmorgen. Zur etwas unangenehmen Zeit von 7 Uhr morgens sind die Neumarkter zu Gast in der Nürnberger Eishalle und treffen erneut auf die Nürnberg Trashers II, sie waren auch der letzte Gegner im abgelaufenen Jahr.

Dieses Spiel auf heimischem Eis konnten die Adler mit 4:2 für sich entscheiden. Obwohl die Mannschaft der Nürnberger mit einigen Akteuren der ersten Mannschaft, darunter auch die zwei aktuell Punktbesten, verstärkt wurde, war dieses Ergebnis aus Sicht der Trashers durchaus schmeichelhaft.

Gewaltig unter Druck

Auch wenn die Neumarkt Eagles daher sicherlich als Favorit in die Partie gehen, ist dennoch Vorsicht geboten. Die Trashers gingen durch ihren erweiterten Kader mit Spielern aus Liga 2 als Mitfavorit in die Saison, mussten am letzten Tag im alten Jahr aber bereits ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen.

Sie stehen daher gewaltig unter Druck und müssen siegen, wollen sie sich realistische Chancen auf den Einzug in die Playoffs wahren.

Zudem war das Hinspiel am Festplatz in Neumarkt von vielen Undiszipliniertheiten der Franken geprägt, wodurch zahlreiche Überzahlsituationen für die Neumarkter entstanden.

Spielertrainer Martin Steinbach warnt: „Wenn die Nürnberger sich diesmal besser im Griff haben, haben sie automatisch mehr Spielanteile.“

Bis auf wenige Ausfälle kann Steinbach auf den gesamten Kader zurückgreifen und wird voraussichtlich wieder drei Reihen auffahren können. Diese taktische Ausrichtung hat sich bisher in allen Ligaspielen ausgezahlt, immerhin konnten die Eagles elf ihrer 22 Saisontore im Schlussdrittel erzielen.

Eröffnungsbully in der Arena Nürnberg ist um 7 Uhr, der Eintritt ist frei.

