Neumarkt Eagles steuern weiter auf die Playoffs zu

Team gewinnt auch das Rückspiel gegen Lemmy Krevet‘s — Tore durch Michels und Mothes - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Für die Neumarkt Eagles stand ein verlängertes Wochenende mit jeweils einem Heimspiel für beide Teams an. Den Anfang machte die erste Mannschaft der Adler, die bei bestem Eishockeywetter die Lemmy Krevet’s aus Nürnberg mit 2:0 bezwang.

Effiziente Gastgeber: Obwohl die Lemmy Krevet’s über weite Strecken der Partie auf das Neumarkter Tor anliefen, trafen auf der anderen Seite Jochen Hetzenecker & Co. zum 2:0- Sieg der Adler. Foto: F.: Wastl



Um die Chance auf die Playoffs der DNHL3 zu wahren, mussten die Mannen um Spielertrainer Hetzenecker unbedingt einen Sieg einfahren. Dass dies nicht leicht würde, zeigte der knappe 3:2-Sieg im Hinspiel; seinerzeit konnten die Adler eine schnelle 0:2-Führung über die Zeit retten. Doch im Vergleich zum damaligen Aufeinandertreffen musste Neumarkt auf einige wichtige Spieler verzichten. So fehlten mit Kapitän Humpmayer, Top-Scorer Maier und Abwehrroutinier Diedrichs wichtige Säulen.

Aus Sicht der Adler war es daher wichtig, wie so oft in der Saison früh in Führung zu gehen. Zum Wohlgefallen der Fans ging dieser Plan auf: Schon in der vierten Minute stand ein 1:0 auf der Anzeigetafel. Der Neumarkter Angreifer Michels luchste einem Gegenspieler die Scheibe ab und erwischte den Gästetorhüter mit einem platzierten Schlagschuss von der blauen Linie auf kaltem Fuß.

In den darauffolgenden Minuten merkte man den Franken sichtlich an, dass auch sie nur mit einem Sieg weitere Chancen auf eine Teilnahme an den Playoffs hatten. Dementsprechend hoch war deren Druck auf das Tor der Hausherren. Mit aufopferungsvollem Einsatz retteten die Adler die Führung in die erste Pause.

Doch auch im zweiten Drittel sollte sich das Blatt nicht wenden, das Offensivspiel kam fast ausschließlich von den Gästen aus Nürnberg. Ein ums andere Mal scheiterten die Versuche aber am Abwehrbollwerk der Neumarkter. Konnte Torhüter Benedikt Schreiber, erneut in Bestform, einen Angriff nicht komplett entschärfen, waren seine Vorderleute immer einen Schritt schneller, um keinen gefährlichen Nachschuss zu erlauben.

Aus diesem Spielverlauf heraus fiel dann der überraschende Treffer zur 2:0-Führung. Wenngleich das Tor selbst durch eine schöne Kombination aus Hetzenecker und Mothes kurz vor Ende des zweiten Spielabschnitts entstanden ist.

Mit Herzblut und Augenmerk

Doch die Eagles haben diese Saison schon öfters eine 2:0-Führung ganz oder zumindest fast verspielt und waren deshalb gewarnt. Mit viel Herzblut und Augenmerk auf das Spiel im eigenen Spieldrittel hielten die Gastgeber den Spielstand bis zum Ablauf der 60 Minuten.

Mit diesem Heimsieg gelang ein wichtiger Schritt in Richtung Playoff-Teilnahme, in den verbleibenden beiden Saisonspielen geht es gegen den direkten Kandidaten Sportpresse Nürnberg um den Einzug in die K.o.- Runde. Aktuell punktgleich, zählt am Ende der direkte Vergleich, so haben es die Adler in der eigenen Feder.

Weniger Glück hatte hingegen die zweite Mannschaft. Nachdem schon das erste Heimspiel der Saison witterungsbedingt ausfiel und auch das zweite nur bei schwierigen Wetterbedingungen stattfand, machte diesmal die Technik einen Strich durch die Rechnung der Adler. Nach einem Defekt der Eismaschine musste das Spiel gegen Hersbruck im Laufe des Tages abgesagt werden.

Das nächste Heimspiel der Adler-Reserve findet am Sonntag um 19.30 Uhr auf der Freieisfläche in Neumarkt statt. Gegner ist Kulmbach, der Eintritt ist frei. Bereits am Freitag bestreiten die Eagles 2 das Rückspiel gegen Bayreuth in der Eishalle Mitterteich.

nn