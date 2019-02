Neumarkt: Einbrecher klaute Geld und Auto

Am Föhrenweg stieg er in ein Einfamilienhaus ein - vor 36 Minuten

NEUMARKT - Erst stieg er in ein Einfamilienhaus am Föhrenweg ein, stahl Gegenstände und Bares und fand noch den Autoschlüssel zum geparkten Pkw.

Symbolbild Foto: NN



Am 3.Februar zwischen 15.30 und 17.45 Uhr gelangte ein Einbrecher im Föhrenweg in Neumarkt über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus . Dort entwendete er mehrere Gegenstände, darunter Bargeld.

Des Weiteren erbeutete er einen Fahrzeugschlüssel und den dazugehörigen in der Einfahrt geparkten, PKW. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

nn