Neumarkt entlässt Stadtwerke in Eigenständigkeit

Aus dem Eigenbetrieb wird zum 31. August ein Kommunalunternehmen mit drei Tochterfirmen - vor 50 Minuten

NEUMARKT - Die meisten Neumarkter werden Strom, Wasser und Gas bald von einer GmbH erhalten. Der Stadtrat hat die zuletzt umstrittene Änderung der Rechtsform der Stadtwerke mit großer Mehrheit beschlossen.

Die Stadtwerke schlüpfen unter ein neues Firmendach: Für die etwa 135 Mitarbeiter sollen sich durch den Übergang in Kommunalunternehmen und Tochter-GmbH keine Nachteile ergeben. © Foto: Ralf Rödel



Die Bereiche Strom, Gas, Wasser, Fernwärme und Telekommunikation werden in eine eigene GmbH ausgegliedert. Diese führt ihre Gewinne ab an die Rest-Stadtwerke, in der die "politisch gewollten Geschäftsfelder" wie Bäder, Parkhäuser, ÖPNV oder Eislauffläche bleiben. Diese Muttergesellschaft wird in ein Kommunalunternehmen umgewandelt, die auch Eigentümerin der Verkehrsbetriebe GmbH und der Service GmbH ist.

Im Gegensatz zu dem bisherigen Eigenbetrieb "Stadtwerke Neumarkt" ist das künftige Kommunalunternehmen rechtlich, wirtschaftlich und organisatorisch von der Stadt getrennt. Die Beschäftigten sollen davon keinen Nachteil haben. Die bisherigen Tarifverträge gelten weiter.

Vorstand und Aufsichtsrat

Allerdings wird es keinen bei der Stadt angestellten Werksdirektor und keinen öffentlich tagenden Werksenat mehr geben, sondern einen Vorstand und einen Aufsichtsrat.

Daran entzündet sich die Kritik, die Flitz-Vorsitzender Dieter Ries darlegte. "Das bedeutet einen Rückzug ins Hinterzimmer", sagt er. Ein Aufsichtsrat müsse Stillschweigen bewahren, sonst mache er sich strafbar. CSU-Stadtrat Johann Pröpster forderte Vertagung und Einrichtung eines Arbeitskreise, der aus seiner Sicht offene Fragen klären solle, etwa was mit den Gewinnen aus dem Versorgungsunternehmen geschieht.

Am Ende standen die beiden mit ihren Bedenken ziemlich alleine da. Außer ihnen stimmten nur noch Johann Gloßner (Flitz) und Helmut Jawurek (CSU) gegen die Änderung.

Die Stadtwerke werden von der Unternehmensberatung Rödel und Partner aus Nürnberg begleitet, die einen Schwerpunkt bei der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung öffentlicher Unternehmen haben. Die Überführung soll zum 31. August vollzogen werden, rückwirkend zum 1. Januar. Bedingung ist, das Finanzamt sichert bis dahin zu, dass keine zusätzlichen Steuern fällig werden. Andernfalls sollen die Stadtwerke kein Kommunalunternehmen werden, sondern eine GmbH & Co. KG.

HAUKE HÖPCKE