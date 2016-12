Neumarkt erlebt Ansturm der Sternsinger

Bundesweite Auftaktveranstaltung am Donnerstag — Gottesdienst wurde in die Große Jurahalle verlegt - vor 46 Minuten

NEUMARKT - So etwas hat Neumarkt noch nicht gesehen: Über 2000 Sternsinger werden am Donnerstag, 29. Dezember, auf den Beinen sein – bei der bundesweiten Eröffnung der Aktion Dreikönigssingen. Wer die kleinen Könige hautnah miterleben will, ist eingeladen, sich den großen Sternsingerzug durch die Stadt vor Ort anzuschauen.

Trotz eines großen Medienaufgebotes werden die Sternsinger bei der Auftaktveranstaltung am Donnerstag sicher die Bodenhaftung nicht verlieren. /oh © Foto: Anika Taiber



Nach dem Aussendungsgottesdienst in der Jurahalle ziehen die Kinder gegen 12 Uhr durch die Ring- und Hallertorstraße zum Rathaus und schreiben den Segen dort an die Tür (gegen 12.30 Uhr). Anschließend geht es in einem großen Zug, der von der Werkvolkkapelle begleitet wird, über den Unteren Markt zurück zu den Jurahallen, wo ein großes Fest auf die Sternsinger wartet.

Zur Berichterstattung werden auch Vertreter überregionaler Nachrichtenagenturen und Medien erwartet: So haben sich unter anderem die Agenturen dpa und Reuters sowie das ZDF angemeldet.

Übertragung auf EWTN

Wer nicht beim Aussendungsgottesdienst dabei ist, hat die Möglichkeit, ihn live im Fernsehsender EWTN oder auf den Internetseiten www.domradio.de und www.katholisch.de mitzufeiern sowie auf der Homepage des Bistums Eichstätt www.bistum-eichstaett.de

Wegen der großartigen Resonanz wurde das Tagesprogramm angepasst – die Organisatoren hatten ursprünglich 1000 Sternsinger erwartet. Der zunächst im Münster St. Johannes geplante Gottesdienst wurde kurzfristig in die Große Jurahalle verlegt. Die Mädchen und Jungen reisen mehrheitlich aus allen Teilen des Bistums Eichstätt an, doch auch mehr als 800 Sternsinger aus neun weiteren deutschen Diözesen haben sich zur Eröffnung angemeldet. Das Bistum Eichstätt ist zum ersten Mal Gastgeber einer Auftaktveranstaltung der Sternsinger, die jährlich wechselnd ein anderes Bistum ausrichtet.

Das Programm am Donnerstag, 29. Dezember: ab 10 Uhr Eintreffen der Sternsinger in der Großen Jurahalle, Vorprogramm; 10.30 Uhr Gottesdienst in der Großen Jurahalle. Der feierliche Gottesdienst zur bundesweiten Eröffnung der Aktion Dreikönigssingen findet unter anderem mit Gregor Maria Hanke, Bischof von Eichstätt, Prälat Klaus Krämer, Präsident des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“, und Pfarrer Dirk Bingener, Bundespräses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), statt. Nach dem Sternsingerzug ist ab 14.15 Uhr das Fest für die Sternsinger in der Großen Jurahalle geplant. Das Ende der Veranstaltung ist für 15.45 Uhr vorgesehen.

nn