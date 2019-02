Neumarkt: Erster Supermarkt mit eigener Tiefgarage

Grünes Licht für Edeka: Vollsortimenter am nördlichen Stadtrand wird endlich gebaut - vor 57 Minuten

NEUMARKT - Neumarkt bekommt seinen ersten freistehende Supermarkt mit Tiefgarage und Aufzug. Am Montagabend nahm der Bausenat die Pläne von Edeka für einen Lebensmittelmarkt am Rande der Kohlenbrunnermühle in Augenschein. 69 der 157 Parkplätze werden unter dem Vollsortimenter versteckt, der mit einer Verkaufsfläche 2100 Quadratmetern aufwarten kann.

Das Gelände der ehemaligen Baumschule Pohl ist offiziell noch als landwirtschaftliche Fläche in den städtischen Plänen verzeichnet. Jetzt wird die Gärtnerei-Brache zum Sondergebiet „Handel“. © Foto: André De Geare



Das Gelände der ehemaligen Baumschule Pohl ist offiziell noch als landwirtschaftliche Fläche in den städtischen Plänen verzeichnet. Jetzt wird die Gärtnerei-Brache zum Sondergebiet „Handel“. Foto: Foto: André De Geare



In seiner Dezembersitzung hatte der Bausenat den Bebauungsplan für das Grundstück an der Ecke Amberger Straße/Thüringer Straßebeschlossen. Und damit Weg frei gemacht für die lange gehegten Pläne von Edeka, am nördlichen Stadtausgang auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Pohl einen großzügigen Supermarkt zu errichten.

Nun segnete die Mehrheit des selben Ausschusses den Bauantrag der Handelsgruppe mit einer Gegenstimme ab. Laut Planungen wird der Markt im nördlichen Bereich des dreieckigen Grundstücks hin zur Umgehungsstraße angesiedelt, im südlichen Teil sind 88 Stellplätze vorgesehen. Eine Tiefgarage mit weiteren 69 Parkplätzen und Ausfahrt zur Thüringer Straße kommt unter den Baukörper. Von dort bringen zwei Aufzüge die Kunden hinauf in den Eingangsbereich des Supermarkt.

Zur Straße hin wurde ein Café eingeplant. An dieser Seite bekommt das Gebäude eine Glasfassade mit außen anliegenden Stützen, die auch das Vordach tragen. Mindestens 60 Prozent der Dachfläche sollen begrünt werden. Noch fehlt dem Bauordnungsamt ein Dachaufsichtsplan und die Entwässerungsplanung, sie werden nachgereicht.

Neben der Avia-Tankstelle an der Dreichlingerstraße wurde in den letzten Wochen eine große Lagerhalle gebaut. Das Gebäude wurde schon 2017 genehmigt. Nun will der Heilbronner Bodybuilding-Champions Benjamin Burkhardt im hinteren Teil der Halle eine Fitnessstudio einrichten. Was dem Bebauungsplan nicht widerspricht: Deshalb auch keine Einwände gegen die Muckibude.

Ohne die Mitwirkung des Bausenats genehmigt wurden bereits sieben Wohneinheiten, die in der Rosengasse in der schmalen Baulücke neben Uhren Stang errichtet werden. Die Neumarkter Lammsbräu baut in der Milchhofstraße einen Getränkemarkt.

nd