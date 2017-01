Neumarkt: Fahrerflucht und Tipp-Ex-Trick

NEUMARKT - Dass ein Autofahrer laut ausparkt, ist fast täglich im Polizeibericht zu lesen. Die kreative Lösung, die dieser Fahrerflüchtige ausprobierte, ist neu: Er hat, bevor er abhaute, den Schaden mit Tipp-Ex ausgebessert.

Symbolbild Polizei Foto: mk



Am 25. Januar parkte ein 48-Jähriger morgens seinen VW Tiguan in Neumarkt auf dem Parkplatz der Bionorica Tor 1 in der Kerschensteinerstraße.

Als er am Spätnachmittag zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass der Pkw am hinteren rechten Stoßfänger verkratzt wurde. Mit Tipp-Ex wurde der Schaden wieder weiß übermalt.

Der Schadensverursacher hatte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am VW entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

