Neumarkt: Falscher Polizist hatte Blaulicht installiert

19-Jähriger Autofahrer hat einen Biker attackiert - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Das gibt Ärger: Ein 19-Jähriger hat in seinem Auto ein Blaulicht installiert, eingeschaltet und einen Verkehrsteilnehmer mit dem Signal bedrängt.

Polizei Symbolbild Foto: dpa



Kurz vor 23 Uhr teilte ein 34-jähriger Mann der Polizeiinspektion Neumarkt telefonisch mit, das ein Fahrzeug mit Blaulicht unterwegs sei und einen Motorradfahrer anhalten wollte. Eine Polizeistreife entdeckte in Nürnberger Straße parkend das gesuchte "Einsatzfahrzeug". Ein 19-Jähriger und ein 21-Jähriger konnten in der Nähe des Fahrzeugs angetroffen werden. Der 19-jährige Mann räumte die Fahrereigenschaft ein und gab an, eine mobile Blinkanlage innerhalb des Fahrzeugs an der Windschutzscheibe angebracht zu haben. Diese wird per Knopfdruck bedient und leuchtet abwechselnd blau und rot auf.

Ein Zeuge gab an, dass der Beschuldigte beim bislang unbekannten Motorradfahrer bis auf einen Meter auffuhr und anschließend das Blinklicht einschaltete. Der Geschädigte fuhr angeblich auf die Bordsteinkante und konnte gerade noch das Gleichgewicht auf seinen Bike halten.

Der Motorradfahrer möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Neumarkt, Tel. 09181/4885-0, in Verbindung setzen. Nun steht der Vorwurf der Nötigung und der Amtsanmaßung im Raum.

