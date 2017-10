Neumarkt feiert Nacht der tausend Schatten

Die Kulturnacht 2017 wartete mit einem proppenvollen Programm auf — Kulturreferent Ehrensberger eröffnet - 01.10.2017 17:01 Uhr

NEUMARKT - Mit "Nachtschatten" war die 5. Kulturnacht in Neumarkt überschrieben. Und zahllose Nachtschattengewächse machten sich auf die Reise durch das dichte Programm, zogen begeistert durch die Altstadt, zogen von Station zu Station. Und leisteten ihren eigenen Beitrag zum Abend – zeichneten im Licht der Laternen, der Schaufenster, ihre Schatten auf das Pflaster.

Kulturreferent Peter Ehrensberger sollte recht bekommen: "Das Programm ist so vielfältig, dass sie es nicht schaffen werden, alles an diesem Abend zu sehen", sagte er zur Eröffnung im Reitstadel. Die 5. Kulturnacht habe erstmals ein Motto, eben Nachtschatten. Es gebe ein proppenvolles Programm, das sich sehen lassen könne.

Die Artisten des Circusvereins und des Artico begeisterten die Zuschauer im Reitstadel mit einem fantastischen Schattentanz. © Foto: Etzold



Neumarkt selbst habe sich seit des Wiederaufbaus des Reitstadels einen weit über die Grenzen der Stadt hinausgehenden Ruf als Kulturstadt erworben, es gebe viele Ausstellungen und Veranstaltungen, dazu auch jede Menge Kunst im öffentlichen Raum. In Kürze komme eine weitere Schad-Plastik in der Nürnberger Straße dazu, derzeit laufe die Rizzi-Ausstellung in der Krümperstallung, die wegen des großen Erfolges verlängert wird. Die Ausstellung, werben die Macher, sei einzig auf der Welt, so viel Rizzi wie in Neumarkt habe es zuvor noch nie gegeben.

Gut kann noch besser werden

Neumarkt sei gut aufgestellt, sagte Ehrensberger, doch gut sei nicht gut genug, "wir wollen immer besser werden". Deswegen heuer auch ein Motto, deshalb nicht Masse, sondern Klasse, sagte er: "Tauchen sie ein in die Kulturlandschaft, sie werden einen tollen Abend erleben."

Nachtwächter Schorsch Ziegler schwang die Hellebarde und leuchtete mit seiner Laterne den Neumarktern heim – hunderte folgten ihm dabei. © Foto: Etzold



Die Neumarkter und ihre Gäste hatten dabei auch noch Glück: Regen war vorhergesagt, doch die Temperaturen lagen bei angenehmen 18, 19 Grad bis in die Nacht. Da ließ es sich vorzüglich flanieren. Und das Wetter hielt aus – erst um fünf Minuten vor 23 Uhr öffnete der Himmel seine Schleusen. Doch wer da noch nicht gesehen hatte, was er sehen wollte, war nicht zu bedauern. Um 23 Uhr war eh’ Schluss. (Weiterer Bericht Seite 3)

WOLFGANG FELLNER